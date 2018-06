WhatsApp dal 2020 non funzionerà più su dispositivi supportati da Android

Dal 2020 WhatsApp bloccato per alcuni smartphone : lista completa su cui non funzionerà più : Whatsapp bloccato a partire dal 2020. Questa volta non si tratta di una bufala, come spesso e volentieri si percepisce dalle solite catene che girano in Rete per invogliare gli utenti più sprovveduti ad accedere a determinate pagine web piene di minacce per i singoli smartphone. No, stavolta è tutto vero, perché nel giro di due anni alcune versioni del sistema operativo iOS e Android non saranno più supportate. Parliamo di smartphone molto ...

WhatsApp non funzionerà più su smartphone Android dal 2020 : Al momento ad usare questo vecchio sistema operativo Google sono circa 3,9 milioni di smartphone in tutto il mondo. WhatsApp dice addio a quasi 4 milioni di device Android I device attivi con un ...

Linciati dalla folla per una fake news su WhatsApp : due morti : Morire per una fake news. Nell'era delle bufale online succede anche questo. A perdere la vita per colpa di una notizia falsa circolata su Whatsapp sono stati due uomini indiani, Nilotpal Das e Abijeet Nath...

Bufala del rapimento di bimbi su WhatsApp fa due vittime : linciati e uccisi dalla folla : I due uomini circondati e aggrediti da una folla inferocita solo perché avevano chiesto indicazioni stradali. Questo è bastato agli abitanti di un villaggio indiano per ritenerli colpevoli di rapimento di bimbi, una Bufala che circolava da tempo sui loro cellulari attraverso Whatsapp.Continua a leggere

Al via dal 5 giugno 157 nuove emoticon WhatsApp - Telegram - Messenger 2018 : significato e non solo : La rivoluzione annunciata per le nuove emoticon WhatsApp, Telegram, Messenger 2018 (con relativo significato) sarà servita da domani 5 giugno. Rinnovate emoji, o per meglio dire faccine, cominceranno ad essere distribuite per tutti nel giro di pochissime ore: quali saranno le più corpose novità presto a disposizione nelle applicazioni di messaggistica? Ad inizio anno abbiamo riportato un quadro esaustivo della lista di tutte le nuove ...

Gardaland - 2.500 biglietti gratis per l’anniversario/ Come ottenerli? E' una bufala su WhatsApp : non inoltrate : Gardaland, 2.500 biglietti gratis per l’anniversario, Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp: non inoltrate. Una nuova truffa sta circolando in queste ultime ore sull'app di messaggi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:49:00 GMT)

WhatsApp terminerà il supporto per le traduzioni della community dal 12 giugno : Come comunicato nel tweet di WABetaInfo, WhatsApp terminerà il supporto per le traduzioni della community a partire dal prossimo 12 giugno. L'azienda esprime tutta la sua gratitudine per l'importante contributo fornito in questi anni e sarà comunque possibile continuare a fornire suggerimenti per le traduzioni tramite la pagina dei contatti presente sul sito web di WhatsApp. L'articolo WhatsApp terminerà il supporto per le traduzioni della ...

WhatsApp chiude? Messaggio direttori Andy e John e la bufala a pagamento dall’estate 2018 : Ma davvero WhatsApp chiude? Un nuovo Messaggio proveniente dai direttori Andy e John dell'applicazione di messaggistica sta letteralmente spopolando in queste ore. In una veste tutta nuova e ricca di specifici dettagli, ecco che ritorna la finta minaccia di WhatsApp che diventerà a pagamento, a meno che non si inizi a condividere, come se non ci fosse un domani, una nota social del tutto rinnovata. Cerchiamo di smontare, pezzo per pezzo, la ...

Scherzo Iene a Perin - tradito dalla moglie con il nero di WhatsApp/ Video - il portiere affranto : “Divorziamo” : Perin tradito dalla moglie: Video Scherzo Iene. Il portiere del Genoa affranto: “Ora divorziamo”. Il complice è il compagno di squadra Andrea Bertolacci. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:38:00 GMT)

“Vi blocca il telefono. Occhio a questo messaggio”. Allarme WhatsApp : se ricevete quel particolare testo - meglio cancellarlo subito. Come difendersi dalla “trappola” che spaventa gli utenti : Mesi fa gli utenti Apple si erano trovati a fare i conti con un Allarme a sorpresa dilagato in rete, un messaggio che se ricevuto e aperto poteva portare al blocco del proprio iPhone con necessità di ricorrere a un tecnico per riuscire a recuperare le funzionalità del proprio accessorio. Neanche il tempo di informarsi su ogni accortezza necessaria per evitare la pericolosa trappola ed ecco un nuovo spauracchio, l’ennesimo sms capace di ...

Dal 4 maggio Adidas regala scarpe per i primi 80 anni : catena WhatsApp con bufala? : Il tormentone "Adidas regala scarpe gratis" è ormai un classico intramontabile, al punto che il popolare marchio avrà compiuto 80 anni almeno tre o quattro volte secondo una catena Whatsapp che di tanto in tanto torna a farci visita. Vedere per credere il fatto che qualche mese fa abbiamo già condiviso sulle nostre pagine la medesima notizia di oggi 4 maggio, destinata a truffare soprattutto gli utenti meno esperti che sognano di sfruttare la ...

Videochiamate WhatsApp - arrivano nuove notizie dall’evento F8 : Sono attese da un bel po' le Videochiamate di gruppo per WhatsApp, di cui si sta parlando tanto, ma che ancora non sono arrivate nel concreto. A margine dell'evento di iniziazione dell'F8 in corso a San José, Facebook, che sappiamo avere rilevato ormai da diverso tempo il servizio di messaggistica istantanea, ha fatto sapere che la funzionalità verrà integrata a partire dai prossimi mesi, sebbene non siano state fornite indicazioni più precise ...

Fondatore di WhatsApp lascia per disaccordi con Fb : "Mi prendo del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia" : Il coFondatore di Whatsapp, Jan Koum, membro del board dei direttori di Facebook, conferma che intende lasciare la società di Mark Zuckerberg. La notizia era stata anticipata dal Washington Post che ha parlato di scontro sulle politiche relative alla privacy di Facebook, la sua strategia e i suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati."Lascio in un momento in cui la gente utilizza Whatsapp con più modalità di quanto ...