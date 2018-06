Voto di scambio a Vittoria | avviso conclusione indagini

Amministrative - ipotesi Voto di scambio a Torre del Greco : otto indagati : otto indagati e otto telefoni sequestrati dai carabinieri. Va avanti l’inchiesta aperta dalla Procura di Torre Annunziata (Napoli) su alcune presunte irregolarità che sarebbero avvenute il 10 giugno scorso dinanzi a un seggio elettorale di Torre del Greco, comune tornato al voto per eleggere il sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. L’indagine ha preso il via dopo la pubblicazione di un servizio di Fanpage nel quale si riferiva di ...

Carcere di Bergamo - Lara Magoni indagata/ Ultime notizie - ipotesi Voto di scambio per assessore Lombardia : Carcere di Bergamo, Lara Magoni indagata: Ultime notizie, ipotesi voto di scambio per l'assessore di Regione Lombardia, eletta con Fratelli d'Italia, ed ex campionessa di sci(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Inchiesta carceri di Bergamo : indagata per Voto di scambio l'assessora allo sport Lara Magoni : Risulta iscritta nel registro degli indagati della Procura di Bergamo. "Atto dovuto per chiarire al più presto" dice la procura

Elezioni - prime tensioni a Qualiano : blitz dei carabinieri nelle palazzine Iacp - ipotesi Voto di scambio : Qualiano - Operazioni di voto e prime tensioni a Qualiano, dove i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Giugliano stanno eseguendo un blitz nelle case popolari. I militari...

Sicilia : Pagano (Lega) - estraneo a Voto di scambio - notizia su nessun giornale : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Neppure una riga oggi sui giornali della notizia che i fratelli Caputo non ingannarono gli elettori alle ultime elezioni regionali in Sicilia, non ci fu alcun attentato ai diritti politici dei cittadini. Neppure una riga sul fatto che, conseguentemente e inevitabilment

Voto di scambio alle Regionali - a Bari 23 condanne : "Il clan procurò voti al candidato Mariella" : Gli uomini affiliati al clan Di Cosola tentarono di condizionare l'esito delle elezioni prucrando voti in cambio di denaro per il candidato con la lista...

Voto di scambio - indagini su un candidato UV - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet AOSTA. La procura di Aosta ha avviato un'indagine nei confronti di uno dei candidati alle scorse elezioni regionali. Si tratta di Domenico Avati di 52 anni, residente a Saint-Vincent,...

Palermo - archiviata inchiesta per Voto di scambio su ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli : È stata archiviata dal gip l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che, nel 2017, sfidò Leoluca Orlando nella corsa a sindaco di Palermo. L’archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura che non aveva trovato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo. “Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti e questa ...

Sicilia : Voto di scambio politico-mafioso - torna in libertà deputato Gennuso : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – torna in libertà il deputato regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, arrestato lo scorso mese con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dai legali del politico eletto a novembre con la lista dei Popolari e Autonomisti. Con Gennuso, che ha sempre respinto ogni accusa, erano stati fermati anche Francesco Giamblanco, 31 anni, cognato del boss ...

Voto di scambio - i Caputo tornano liberi. Riesame accoglie ricorso del dirigente e del candidato della Lega in Sicilia : Per la procura di Termini Imerese chiedevano voti in cambio di posti di lavoro. Di più. Sono accusati anche di attentato ai diritti politici del cittadino per aver fatto credere che nella campagna elettorale per le regionali Siciliane del 2017 il candidato era uno, anche se in realtà era l’altro. Sono i fratelli Salvino e Mario Caputo. Il primo ex deputato regionale Siciliano e commissario straordinario per la provincia di Palermo del ...