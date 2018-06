Violenza donne | parrucchieri ed estetisti diventano ' sentinelle'

Sportello donna : storie di donne vittime di Violenza - : Mogli, fidanzate, ex compagne costrette a chiedere aiuto ai centri anti-violenza. Questo tra i temi dello speciale di Sky TG24 , che ha raccontato le confessioni di uomini responsabili di ...

Violenza sulle donne - i carnefici si confessano : “Ferite che uccidono dentro”. Lo speciale su SkyTg24 : Nel 2017, in Italia, è stata uccisa una donna ogni 60 ore. La Violenza domestica è il tema al centro del nuovo appuntamento di Sky TG24, TG24INSIDE – “DENTRO LA Violenza”, in onda venerdì 15 giugno alle 22. Lo speciale, condotto da Alessio Viola e con la partecipazione di esperti in studio, racconta questo fenomeno attraverso le confessioni di uomini responsabili di maltrattamenti e i racconti di mogli e compagne abusate. Al suo interno ...

Violenza sulle donne - alla Scuola Sant’Anna il robot da indossare per far provare i maltrattamenti agli aggressori : Recuperare stalker, molestatori e violentatori calandoli nei panni delle donne maltrattate e infliggendo loro le stesse sofferenze provate dalle proprie vittime. E’ un esperimento ideato dall’equipe dal professor Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione della Scuola Sant’Anna di Pisa, che sarà presentato il 14 giugno al corso di alta formazione su prevenzione e ...

'Le donne vittime di Violenza devono aver fiducia nel Telefono Rosa e nelle istituzioni' : Motociclista piacentino di 34 anni in condizioni disperate dopo lo schianto a Pavia 3 Schianto nella notte vicino a Rivalta, una famiglia all'ospedale 4 'Basta espulsioni, permesso di soggiorno per ...

Violenza su donne : a Palermo incontro con Dacia Maraini e prefetto Rizzi : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - La scrittrice Dacia Maraini e il direttore della Direzione centrale anticrimine della polizia il prefetto Vittorio Rizzi saranno i protagonisti di un incontro-dibattito sulla Violenza contro le donne che si terrà domani, 9 giugno, alle 17.30, presso il chiostro della qu

Violenza su donne : a Roma ‘journey with new hope’ - nasce linea abbigliamento : Roma, 6 giu, (AdnKronos) – Un progetto di ‘empowerement’ femminile, ideato da Beawarenow con il supporto dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, realizzato insieme alle operatrici della Cooperativa sociale NewHope, alle tirocinanti ospiti di Casa Rut e alle studentesse del Liceo Artistico San Leucio di Caserta. Oggi a Roma, presso il Centro studi americani di via Caetani, è stato presentano il ...

Violenza su donne : assessore veneto - anche il linguaggio è prevenzione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’obiettivo ultimo è favorire la cultura del rispetto della persona sia negli stessi operatori sia nell’opinione pubblica in modo da abbandonare luoghi comuni e modelli pre-costituiti e, soprattutto, insegnare a riconoscere segnali di allarme per contrastare le relazioni

Violenza su donne : assessore veneto - anche il linguaggio è prevenzione : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - “La cultura del rispetto tra uomo e donna si impara da piccoli, con l’apprendimento delle prime parole e dei codici primari di comportamento. Ma si continua a coltivare, giorno dopo giorno. I media hanno in questo una grande responsabilità: un titolo, un servizio, il t

Palermo : tappa a Bagheria del Camper della Polizia contro Violenza su donne : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – A partire dalle 9 di oggi il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, mezzo di trasporto ed ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, denominata ‘Questo non è amore”, farà tappa a Bagheria (Palermo). La postazione mobile sosterà in corso Umberto I, angolo via Domenico Nasca ed ospiterà una equipe di operatori specializzati, messi a ...

Violenza su donne : domani tappa a Bagheria per Camper Polizia : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - tappa a Bagheria, in provincia di Palermo, domani mattina, per il Camper della Polizia di Stato contro la Violenza di genere, ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della 'Questo non è amore'. La postazione mobile sarà in corso Umberto I, fin