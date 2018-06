VIDEO Coutinho | gol pazzesco del verdeoro Brasile-Svizzera 1-0

oasport

: Capolavoro di Coutinho ???? Brasile in vantaggio! #BrasileSvizzera ???????? - GoalItalia : Capolavoro di Coutinho ???? Brasile in vantaggio! #BrasileSvizzera ???????? - filip74111 : RT @Rh_Clod: #Coutinho (quello che venne ceduto da una squadra italiana nel gennaio 2013 al Liverpool x 13 milioni di euro) l'ha fatto brut… - eluney_s : Il ruggito di #Coutinho #BrasilxPortugual #MondialiMediaset #RussiaWorldCup2018 @Phil_Coutinho -

(Di domenica 17 giugno 2018) Un'autentica delizia. Il gol di, nell'esordio delcontro la, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018, è un gesto che vale la pena gustarsi. Tecnica ed intuizione miscelati in un tiro strepitoso del calciatore del Barcellona, autentica prodezza che ha regalato il vantaggio ainella sfida della Rostov Arena. ILDEL GOL DI1-0 Foto: Shutterstock.com