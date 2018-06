VIDEO Brasile-Svizzera 1-1 | highlights Mondiali 2018 | riviviamo le immagini del pari

oasport

(Di domenica 17 giugno 2018) Non va oltre l'1-1 ilnel proprio esordio aidi calcio in Russia. La squadra verdeoro è stata fermata sull'1-1 da un'ottima, che non ha rubato nulla, alla Rostov Arena. Non è bastata la magia di Coutinho al 20′ a regalare i tre punti ai sudamericani nel primo impegno del gruppo E. Nella ripresa un perentorio stacco di testa di Zuber, al 50′, è valso il pareggio agli elvetici che così iniziano con il piede giusto quest'avventura iridata. Al termine della prima giornata del raggruppamento è la Serbia, vincitrice 1-0 contro Costa Rica, ad essere in vetta.