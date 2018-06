VIDEO 24 Ore Le Mans 2018 | l’apoteosi di Fernando Alonso Gli highlights della gara e la

ECLISSI LUNARE PIÙ LUNGA DEL SECOLO/ VIDEO - si terrà il 27 luglio : ecco perché durerà quasi due ore : ECLISSI LUNARE più LUNGA del SECOLO, il prossimo 27 luglio tutti col naso all’insù, anche Marte sarà esposto. Uno spettacolo preannunciato quanto accadrà nei cieli fra poco più di un mese(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:27:00 GMT)

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (VIDEO) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

Uomo muore schiacciato dalla bara della madre durante i funerali [VIDEO] : Samen Kondorura, 40enne, è morto lo scorso 15 giugno quando il cedimento di una scala di bambù ha fatto cadere a terra la bara di sua madre e gli uomini che la trasportavano, investendolo in pieno. L’incidente è avvenuto nella valle di Parinding, nel distretto di Toraja, in Indonesia. Il feretro è caduto mentre il gruppo la issava su una lakkian, una torre decorata con ornamenti dove il defunto è posto prima di elaborati tradizionali riti ...

Europei Scherma 2018/ Streaming VIDEO e diretta tv - programma - orario - vincitore (oggi 17 giugno) : diretta Europei Scherma 2018: info Streaming video e tv della seconda giornata di gare a Novi Sad. Oggi in pedana spada maschile e fioretto femminile.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 02:49:00 GMT)

Diretta MotoGp/ Streaming VIDEO SKY e TV8 gara e warm-up live : vincitore e podio (GP Catalogna 2018) : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi, podio e vincitore del settimo Gran Premio stagionale (oggi 17 giugno)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 01:15:00 GMT)

Dani Alves - VIDEO : "Suave"/ Il primo singolo del calciatore - ex difensore della Juventus : Dani Alves si dà alla musica! L'ex difensore della Juventus e attualmente in forza al Psg, esordisce con "Suave". Sarà il nuovo tormentone dell'estate?(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 00:19:00 GMT)

VIDEO di Il Volo al concerto di Radio Italia tra L’amore si muove e il successo di Sanremo prima del tour : Il Volo al concerto di Radio Italia portano il bel canto in Piazza Duomo. I tre artisti sono stati tra i protagonisti del grande evento organizzato dall'emittente di Mario Volanti, nella quale si sono riuniti alcuni dei maggiori esponenti della musica Italiana. Si parte col botto con L'amore si muove, singolo seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2015 nel quale hanno trionfato con Grande amore. Il brano è stato proposto anche ...

Diretta/ Croazia-Nigeria (risultato live 2-0) streaming VIDEO Mediaset : Modric di rigore! (Mondiali 2018) : Diretta Croazia Nigeria, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale balcanica sfida le Super Aquile all'esordio nel Mondiale 2018(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:29:00 GMT)

DIRETTA / Siena Cosenza (risultato live 1-2) streaming VIDEO Rai.tv : la riapre Marotta su rigore! (finale) : DIRETTA Siena Cosenza, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La finale playoff di Serie C si gioca a Pescara, su campo neutro e in gara secca(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:11:00 GMT)

VIDEO Mondiali 2018 - Perù-Danimarca 0-1 : gli highlights della partita. Decide Poulsen - Cueva sbaglia il rigore : La Danimarca ha sconfitto il Perù per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I biancorossi si sono imposti grazie a un gol di Poulsen nella ripresa, gli Incas devono recriminare per il calcio di rigore fallito di Cueva. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Danimarca-Perù. Foto: mooinblack Shutterstock.com

VIDEO Fernando Alonso esordisce alla 24 Ore di Le Mans e vola in testa alla gara! I primi giri sulla Toyota : Fernando Alonso guida la 24 Ore di Le Mans 2018 quando si sta per completare il primo quarto della gara di endurance più famosa del mondo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si trova in testa con la sua Toyota e va a caccia del successo che lo avvicinerebbe alla Tripla Corona. Di seguito il VIDEO con l'esordio dell'asturiano in gara. Foto: shutterstock_1086806585

VIDEO Christian Cueva sbaglia il rigore in Perù-Danimarca! Aladino calcia in curva : Christian Cueva ha sbagliato il rigore che era stato concesso nel recupero del primo tempo di Perù-Danimarca, match valido per i Mondiali 2018. Il ribattezzato Aladino ha calciato in curva dopo una rincorsa rivedibile e così non è riuscito a sbloccare la partita (0-0 all'intervallo). Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Christian Cueva in Perù-Danimarca. Foto: lev radin / Shutterstock.com

Diretta/ Perù Danimarca (risultato live 0-0) streaming VIDEO Mediaset : Cueva sbaglia un calcio di rigore! : Diretta Perù Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Prima partita al Mondiale 2018 per le due nazionali, che sono inserite nel gruppo C(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 18:39:00 GMT)