Vicenza | al via Estate Sicura per anziani e persone sole 2

Vicenza : al via Estate Sicura per anziani e persone sole (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In generale il progetto coinvolge la realtà delle associazioni e la Consulta comunale degli anziani per creare una rete di comunicazione il più possibile capillare per intercettare le situazioni di fragilità che richiedono interventi tempestivi. Estate Sicura attiva una p

Vicenza : al via Estate Sicura per anziani e persone sole : Vicenza, 17 giu. (AdnKronos) - A sostegno degli anziani e delle persone sole ci sarà ancvhe quest'anno a Vicenza 'Estate Sicura'. Per il sedicesimo anno fino al 31 agosto, le persone in difficoltà avranno a disposizione un call center da cui potranno ottenere una risposta tempestiva a inconvenienti

Vicenza : neo sindaco - sicurezza e viabilità emergenze da affrontare subito : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – “Dopo i festeggiamenti di questa notte, si comincia subito, appena fatta la squadra ci dedicheremo alle emergenze della città: la sicurezza e la viabilità”. Lo annuncia un più che soddisfatto Francesco Rucco (Centrodestra), neo sindaco di Vicenza, che ha conquistato al primo turno il posto di primo cittadino a Palazzo Trissino sconfiggendo, di poco, il rivale di Centrosinistra Otello Dalla Rosa.E ...

Vicenza Ex scuola di Laghetto - al via i lavori : Il progetto non prevede opere nelle aree esterne che potranno essere comunque utilizzate per spettacoli all'aperto.

Vicenza. Riviera Berica : avviati i cantieri di SAR Aim : Servizi a Rete SAR, società di Aim Gruppo che cura la distribuzione del gas metano, ha la necessità di intervenire

Il Vicenza è di Renzo Rosso : via alla fusione col Bassano : Il Vicenza è ufficialmente di proprietà di Renzo Rosso, il proprietario della Diesel. È arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, ...

Automobilismo : a Vicenza - al via da domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) – Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a Vicenza. Nel frattempo si sono chiuse le iscrizioni e in casa del Rally Club Isola Vicentina si respira aria di soddisfazione a giudicare dal ...

Vicenza - lo staff nazionale non li autorizza : M5s non presenta sindaco e liste - via libera ai candidati del centrodestra : Il Movimento Cinque Stelle non avrà un proprio candidato nella corsa a sindaco di Vicenza, in vista delle amministrative del 10 giugno. La notizia è stata confermata oggi alla chiusura della ...

Serie C Vicenza - via Lerda. Al suo posto Zanini : Vicenza - Costa caro a Franco Lerda la sconfitta contro l' Albinoleffe : è ufficiale infatti l'esonero dell'allenatore fossanese. Al suo posto, il Vicenza ha richiamato Nicola Zanini per affrontare i ...

Vicenza - asfaltatura in notturna presso Viale della Scienza : Riprende la settimana prossima l'asfaltatura, in notturna, di Viale della Scienza . Lunedì 7 maggio dalle 21 i lavori interesseranno la semicarreggiata dall'incrocio con via del Commercio, in ...

Vicenza - lavori in notturna in viale della Scienza : Anche i veicoli che percorreranno viale della Scienza provenendo da Altavilla Vicentina, in direzione di Vicenza, non troveranno alcuna variazione. Nelle notti del 10 e dell'11 maggio, dalle 21 alle ...