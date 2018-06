Vertice Trump-Kim | il documento | c' è l' impegno per ' una pace stabile e duratura'

Il Vertice Trump-Kim : per ora - più farsa che storia : Il vertice di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-un sembrerebbe avere tutti i titoli per essere definito "storico".Stati Uniti e Corea del Nord hanno alle spalle una relazione di recriminazioni, ostilità e minacce. I due paesi hanno combattuto una guerra feroce agli inizi degli anni '50, quando gli Usa intervennero sotto egida Onu per respingere l'invasione della Corea del Sud da parte del Nord.L'antagonismo non si è esaurito ...