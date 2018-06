Verona | auto finisce in un fossato | muore ragazzo di 17 anni | feriti altri 4 giovanissimi

Malattie autoimmuni : nuovo approccio terapeutico dall’Università di Verona : Svelato un nuovo approccio terapeutico per le Malattie autoimmuni e infiammatorie basato sull’utilizzo di nanovescicole derivate da cellule staminali mesenchimali. Il lavoro intitolato ”Nanovescicole derivate da cellule staminali mesenchimali adipose bloccano il traffico dei linfociti T e inibiscono l’encefalomielite sperimentale autoimmune” è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific reports del gruppo ...

Verona : denunciato automobilista per omissione di soccorso : Ricercata Fiat Punto per fuga da incidente Un automobilista veronese di 44 anni è stato segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga, per non aver aiutato una ...

Verona - 7 agenti per tentare di fermare un solo uomo (che scappa aggrappandosi a un’auto) : In un video apparso in rete si vedono diversi agenti affrontare un solo uomo che ha anche tentato una rocambolesca fuga aggrappato a un’auto di passaggio. Successivamente l’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di lesioni finalizzate alla resistenza. Era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.Continua a leggere

Ultimo/ Da Sanremo all'Arena di Verona : "Non sono un cantautorap" (Wind Music Award 2018) : Dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, Ultimo si prepara a salire sul palco dei Wind Music Awards 2018. L'appuntamento è a questa sera, su Rai 1, con Carlo Conti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:40:00 GMT)

Incidenti : Verona - sulla A22 tamponamento tra 5 auto e un camion - un morto e 8 feriti : Verona, 31 mag. (AdnKronos) - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A22 per un incidente, un tamponamento tra cinque auto e un camion, avvenuto tra i caselli di Ala e Avio: una donna deceduta e otto feriti. Le squadre dei pompieri intervenute da Rovereto, Avio e

Verona : neonato e bimba di tre anni abbandonati in auto al sole. I genitori al supermercato : I genitori, una coppia di turisti tedeschi di 30 anni, sono stati denunciati per abbandono di persone minori. Si erano recati al supermercato lasciando i figli di 8 mesi e tre anni chiusi in auto. La macchina era parcheggiata al sole: è stato il vigilante del negozio il primo ad estrarre i due piccoli.Continua a leggere

Verona : Peschiera del Garda - salvati due bambini chiusi in auto : Verona, 30 mag. (AdnKronos) - Ieri nel primo pomeriggio il sole batteva forte nel parcheggio di un grande supermercato di Peschiera del Garda, dove si superava la temperatura di 30 gradi; per i numerosi clienti che passavano accanto a una grossa monovolume americana con targa tedesca, era dapprima i

Verona - 15enne in bici travolto e ucciso da un’auto : il conducente positivo all’alcoltest : L’incidente mortale è avvenuto nella notte nel comune di Zevio, nel Veronese. La vittima è un ragazzo di origine marocchina residente a Ronco all'Adige che è stato travolto mentre era in bicicletta. Inutili i soccorsi. Il conducente dell’auto si è recato circa un’ora dopo l’incidente dai carabinieri.Continua a leggere

