Veneto | assessore | patto con allevatori per fronteggiare danni lupo 4

Veneto : assessore - patto con allevatori per fronteggiare danni lupo (3) : (AdnKronos) - “Gli ultimi monitoraggi hanno rilevato la presenza in Veneto di 6 branchi, per un totale di circa 150 esemplari. Il lupo è specie protetta, tutelata dalla direttiva europea Habitat, e i problemi generati dalla convivenza tra branchi e mandrie o greggi al pascolo interpellano tutti i so

Veneto : assessore - patto con allevatori per fronteggiare danni lupo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l’azione intrapresa a livello nazionale per poter intervenire con forme di controllo numerico della specie, in presenza di aree fortemente antropizzate e ad alta densità di pascoli e allevamenti, “qualora non sia

Veneto : assessore - patto con allevatori per fronteggiare danni lupo : Venezia, 17 giu. (AdnKronos) - La Regione Veneto con la Coldiretti regionale e le organizzazioni degli allevatori e dei produttori lattiero-caseari hanno firmato un patto per fronteggiare i danni arrecati dalla presenza del lupo sulle montagne venete. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore

Squallido assessore Veneto deride gli orientamenti sessuali del curatore della Biennale : Young Signorino LA POLITICA E IL DIBATTITO CULTURALE Farronato come Signorino? È il mondo a una dimensione: moralismo e ideologia appiattiscono ogni cosa nel segno del facile disgusto. Facile come il ...

Trapianti : assessore Veneto - solo 16% dice no a donazioni - ma possiamo migliorare (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il livello scientifico raggiunto dai Centri Trapianto del veneto delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona e delle Ullss di Treviso e Vicenza – ha detto l’assessore – è al massimo possibile, tanto che si stanno ottenendo risultati significativi su nuove

Trapianti : assessore Veneto - solo 16% dice no a donazioni - ma possiamo migliorare : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - La sanità veneta è da anni ai vertici nazionali per l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti, sia per numero di interventi effettuati, sia per le donazioni. La percentuale di opposizioni alla donazione (16% nel 2017) è largamente inferiore alla media nazi

Trapianti : assessore Veneto - solo 16% dice no a donazioni - ma possiamo migliorare : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – La sanità veneta è da anni ai vertici nazionali per l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti, sia per numero di interventi effettuati, sia per le donazioni. La percentuale di opposizioni alla donazione (16% nel 2017) è largamente inferiore alla media nazionale, ancora al 28,7%. Ottime performance, ma al veneto non basta. Per questo, in tutta la Regione sta per partire una vasta campagna di ...

Trapianti : assessore Veneto - solo 16% dice no a donazioni - ma possiamo migliorare (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Il livello scientifico raggiunto dai Centri Trapianto del veneto delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona e delle Ullss di Treviso e Vicenza ‘ ha detto l’assessore ‘ è al massimo possibile, tanto che si stanno ottenendo risultati significativi su nuove frontiere come il trapianto da donatore vivente, la donazione samaritana, la donazione e il trapianto tra persone ...

Maltempo : assessore Veneto - nuova app Arpav per info in tempo reale su temporali : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale dell’arrivo di temporali o, in generale, di precipitazioni intense è stato messo a punto da Arpav ed è ora disponibile per chiunque, scaricando una specifica ‘App temporali” sul proprio smartphone. L’applicazione è stata presentata oggi a Venezia dall’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin ...

Maltempo : assessore Veneto - nuova app Arpav per info in tempo reale su temporali (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Lucchetta ha fatto presente che sul veneto si registrano in media da 10 a 30 giorni con piogge intense (superiori a di 10 mm) nei mesi da maggio a settembre. Nel periodo dal 1993 al 2016 la media è salita localmente di 1 o 2 giorni nella parte settentrionale della regione. Le precipitazioni intense e di breve durata (con quantitativi massimi maggiori) interessano invece soprattutto le zone costiere, come è ...

Maltempo : assessore Veneto - nuova app Arpav per info in tempo reale su temporali (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Lucchetta ha fatto presente che sul veneto si registrano in media da 10 a 30 giorni con piogge intense (superiori a di 10 mm) nei mesi da maggio a settembre. Nel periodo dal 1993 al 2016 la media è salita localmente di 1 o 2 giorni nella parte settentrionale della regione

Maltempo : assessore Veneto - nuova app Arpav per info in tempo reale su temporali : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale dell’arrivo di temporali o, in generale, di precipitazioni intense è stato messo a punto da Arpav ed è ora disponibile per chiunque, scaricando una specifica “App temporali” sul proprio smartphone. L’

Teatro : assessore Veneto scrive a neo ministro su declassamento Stabile Veneto : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - L’assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari ha inviato oggi una lettera al neo ministro ai beni e alle attività culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, chiedendogli un incontro urgente per sottoporre alla sua attenzione la vicenda relativa a

Teatro : assessore Veneto scrive a neo ministro su declassamento Stabile Veneto : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – L’assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari ha inviato oggi una lettera al neo ministro ai beni e alle attività culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, chiedendogli un incontro urgente per sottoporre alla sua attenzione la vicenda relativa al declassamento del Teatro Stabile del Veneto.‘La Commissione consultiva per il Teatro del Mibact ‘ scrive l’assessore ...