Vasco a Bari - in 100mila per due notti : caos biglietti falsi e caccia ai parcheggiatori abusivi : Impossibile trovare un parcheggio già due ore prima dell'inizio della serata, tanto che il Comune sta pensando di aprire altre aree per la sosta attorno allo stadio San Nicola per la seconda serata

Scaletta di Vasco Rossi a Bari il 16 e 17 giugno - orari e divieti agli ingressi : come arrivare allo stadio San Nicola : Con la doppietta di Vasco Rossi a Bari il 16 e 17 giugno prosegue nell'amata Puglia, per anni scelta come buen retiro per le prove dei suoi tour, il VascoNonStop Live 2018 con cui il rocker di Zocca è tornato a girare l'Italia in seguito al trionfale Modena Park celebrativo del quarantennale di carriera. Superato il giro di boa con le due date romane, con cui il cantautore ha segnato il record di 20 date sul palco dell'Olimpico, Vasco Rossi ...

