Valeria Golino | Giusto denunciare | ma non trasformiamo le donne in una specie da

"Dei" - film di Cosimo Terlizzi prodotto da Valeria Golino e Riccardo Scamarcio : Tra una lezione di storia dell'arte e la curiosità per l'universo, del quale osserva i movimenti della luna, inizia l'attrazione del ragazzo verso un mondo che gli sembra popolato da "dei", nel quale ...

Cannes 2018 - Un Certain Regard : tutti i vincitori. Trionfa Border - nessun premio per Valeria Golino - Best Movie : ... i 18 che sono arrivati in concorso e che abbiamo visto in quest'edizione di Un Certain Regard, provenienti dall'Argentina alla Cina , siano tutti a loro mondo dei vincitori. Nel corso degli ultimi ...

Cannes 2018 : Euforia di Valeria Golino - la recensione : ... Riccardo Scamarcio , e Ettore , Valerio Mastandrea , non hanno nulla in comune a parte i genitori che li hanno messi al mondo. Il primo è ricco, sfrontato, omosessuale e vive in un appartamento di ...

Festival di Cannes - il ritorno di Valeria Golino : “Euforia” - l’amore fraterno ritrovato (anche grazie alla grande bellezza) : Film sulla fratellanza, ma anche – perchè no – sulla morte. Dall’altro lato della barriera dell’esordio Miele, perché qui l’ultimo respiro è allontanato. Forse anche per questo Valeria Golino ha deciso di titolarlo Euforia, un sostantivo che la rappresenta da intelligente, positiva e bellissima come sempre. A Cannes sembra aver fatto un abbonamento alla sezione Un Certain Regard “e ne vado fiera, certo se Fremaux ci avesse invitati ...

Valeria Golino a Cannes con 'Euforia' : Adnkronos/Cinematografo.it, - "Se devo raccontare la dimensione esistenziale nel mondo di oggi, cerco drammaturgicamente quei pochi elementi che credo ancora intoccati, e la morte è la regina dei nostri pensieri, delle nostre paure, che cerchiamo sempre di eludere ". Valeria ...

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo nuovo film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

Valeria Golino : «Mio padre e quel dolore che ti cambia» : Un estratto del servizio di copertina del numero 19 di Vanity Fair, in edicola fino al 16 maggio Euforia, sinossi, ogni riferimento è puramente casuale: «Ci sono due fratelli. Uno abita in una metropoli. È ricco, benestante, affermato e irrisolto. L’altro, un professore di scienze naturali, vive in provincia e dopo essersi separato dalla moglie divide la grande casa di famiglia con sua madre. Da eremita volontario ha scelto di espiare tracolli e ...

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino inseparabili : pranzo nella Capitale e poi a casa insieme : ROMA ? Di nuovo insieme Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Come Leggo.it ha riportato, la coppia è stata insieme per oltre 10 anni, per poi lasciarsi dopo aver fatto saltare il...