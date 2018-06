Valencia accoglie Aquarius | Benvenuti a casa vostra

Valencia accoglie i migranti e Renzi dice : "Salvini ha fatto il bullo con 629 disgraziati" : “Salvini ha fatto il bullo con 629 disgraziati, ma non è cambiato nulla”, spiega Matteo Renzi davanti alle telecamere di In Mezz’ora su Raitre, condotta da Lucia. Dice l’ex segretario del Pd ed ex premier italiano: “Ha fatto uno spot, ma da domani rimane tutto uguale. I porti sono ancora aperti e l’Italia è più isolata di prima. Macron non ci ha chiesto scusa e siamo ...

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : L'odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 volontari, ed entro la giornata di oggi tutti i 629 migranti potranno toccare terra. "Ringraziavano Dio per essere finalmente arrivati".Continua a leggere

Valencia si prepara ad accogliere l’Aquarius respinta dall’Italia : All’alba partirà un piano di accoglienza imponente per la città spagnola che non ha mai assistito a uno sbarco di seicento migranti. Leggi

Aquarius - al porto di Valencia la Croce Rossa è pronta all’accoglienza dei migranti. Team di psicologi e medici : Mentre Salvini continua con la politica dei porti chiusi. Nella cornice elegante della Marina Real, Arturo Valoria de Arana – Responsable de Captacion de Fondos, Cruz Roja Espanola – indica il punto preciso in cui i migranti dell’Aquarius sbarcheranno a Valencia. La Cruz Roja ha già predisposto il piano per l’accoglienza. Dalle scarpe ai saponi, dall’assistenza sanitaria per le ustioni al mix di benzina e acqua di ...

Arcivescovo Valencia : Papa commosso per accoglienza barcone Aquarius : Arcivescovo Valencia: Stiamo seguendo con vero e appassionato interesse Roma – Di seguito le parole dell’Arcivescovo di Valencia, cardinale Antonio Cañizares. “Il Papa mi ha detto di riferirvi che è commosso per il nostro comportamento. Si felicita e congratula con la diocesi di Valencia per la prontezza e la generosità con cui ha reagito. Per l’esempio di carità che si sta dando nei confronti di queste povere ...

Catania accoglie la Diciotti. Valencia invece non ha posto : Poco dopo le sette di ieri mattina, sotto un cielo grigio, la nave Diciotti della Guardia costiera è arrivata a Catania. A bordo il carico di 932 migranti - in larga parte eritrei - recuperati nei ...

Aquarius - il cardinale di Valencia recluta la diocesi per accoglierla : Il cardinale arcivescovo di Valencia , monsignor Antonio Cañizares Llovera, ha istituito un ufficio di coordinamento con tutte le risorse disponibili della Chiesa di Valencia per assistere gli ...

La Spagna accoglie l'Aquarius - la nave verso Valencia : Ore 18 - Altri profughi sono in arrivo L'annuncio che arriva dalla Moncloa fa il giro del mondo. Per l'Osservatore Romano 'è una svolta positiva'. Per il commissario Ue Avramopoulos 'la vera ...

Valencia : accoglieremo la nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".