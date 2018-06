ilfattoquotidiano

: Vacanze: Gallipoli, la scatenata Ibiza salentina tra storia, folklore, antichi fasti. E spiagge.… - Cascavel47 : Vacanze: Gallipoli, la scatenata Ibiza salentina tra storia, folklore, antichi fasti. E spiagge.… - Blu_Residence : Libero da oggi appartamento vicino gallipoli a Gallipoli - Kijiji: Annunci di eBay -

(Di domenica 17 giugno 2018) Verso sera, ma non c’è un’ora precisa perché dipende un po’ da com’è andata, i pescherecci tornano dal mare e se ti capita di trovarti lì sulla grande piazza intitolata ad Aldo Moro, che è uno degli attracchi di, puoi perfino comprare il pesce, i gamberi, o quel che questo mare ha regalato, direttamente dai pescatori. D’accordo, succede quasi dappertutto nei posti di mare, turisti e gente del posto attratti come gabbiani sui moli all’arrivo delle barche, i primi che sbirciano i locali per capire se si fanno differenze sul prezzo, i locali che vorrebbero solo loro avere questo privilegio, dall’altra parte pescatori un po’ scontrosi dopo le ore di fatica in mare. E si torna a casa con il pesce più fresco del mondo. Scene già viste. Ma qui è la scenografia che è particolare. E affascinante. I ...