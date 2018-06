Usa | sparatoria al Festival in New Jersey | 20 feriti | 4 gravi

Usa - filastrocca a scuola per insegnare ai bimbi cosa fare in caso di sparatoria : Usa, filastrocca a scuola per insegnare ai bimbi cosa fare in caso di sparatoria A scattarla e postarla su Twitter è stata la mamma di uno dei 30 alunni della classe del Massachusetts Continua a leggere L'articolo Usa, filastrocca a scuola per insegnare ai bimbi cosa fare in caso di sparatoria proviene da NewsGo.

Prima che il sospetto autore della sparatoria nella scuola di Noblesville (Indiana) venisse arrestato l'istituto era stata messo in lockdown dalle autorità che poi hanno proceduto a setacciarlo palmo a palmo. La sparatoria - ma in realtà non è ancora chiaro se gli agenti abbiano risposto al fuoco - sarebbe avvenuta verso le 9.20 di oggi secondo quanto riferito dal personale scolastico alla CBS. I feriti sarebbero uno studente ...

Gli studenti della scuola media di Noblesville, in Indiana, hanno affermato che uno dei loro insegnanti con il suo intervento ha sventato una tragedia quando un altro degli studenti ha aperto il fuoco.

Un adulto e uno studente sono rimaste feriti in seguito a una sparatoria alla Noblesville West Middle School, nello stato dell'Indiana.

otto morti in una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi arrestato. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo ...

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt. Zion High School a Jonesboro, a circa ...