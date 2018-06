Usa | immigrazione | Melania odia vedere i bimbi separati al confine | «governare anche col

leggo

: RT @ilmessaggeroit: Usa, immigrazione: Melania odia vedere i bimbi separati al confine - ereguly : RT @ilmessaggeroit: Usa, immigrazione: Melania odia vedere i bimbi separati al confine - fiammetta_russo : @molumbe @lixmax72 Lo comprendo, anche perché c'è chi per distrarre l'opinione pubblica lo usa in maniera strumenta… - GuglielmoZambe2 : RT @IlPrimatoN: Chiuso il caso #Aquarius, se ne apre uno nuovo che vede come protagonisti la nave #Trenton della Marina Militare #Usa del c… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Si tratta di una rara presa di posizione su una questione politica da parte della first lady, che ha indicato l'aiuto ai bambini come la priorità della sua piattaforma sociale 'Be best'. Finora ...