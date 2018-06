Urina per strada e si esibisce | denunciato

Non riusciva più a Urinare per la punta di una penna Video : Un 55enne indiano non riusciva più ad urinare ed accusava continui sanguinamenti [Video]. Inizialmente i medici gli avevano diagnosticato una stenosi uretrale, ovvero il restringimento dell'uretra, ma avevano sbagliato. L'uomo sentiva tanto dolore in occasione della minzione ed aveva deciso di recarsi nuovamente in ospedale. Dopo diversi esami, i medici avevano scoperto il vero motivo per cui il 55enne non riusciva più ad espletare le sue ...

Non riusciva più a Urinare per la punta di una penna : Un 55enne indiano non riusciva più ad urinare ed accusava continui sanguinamenti. Inizialmente i medici gli avevano diagnosticato una stenosi uretrale, ovvero il restringimento dell'uretra, ma avevano sbagliato. L'uomo sentiva tanto dolore in occasione della minzione ed aveva deciso di recarsi nuovamente in ospedale. Dopo diversi esami, i medici avevano scoperto il vero motivo per cui il 55enne non riusciva più ad espletare le sue funzioni ...

Conte si dirige verso QUrinale per apprestarsi a giuramento : Conte: per ora è pronto giuramento Roma – Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha lasciato la sua abitazione attorno alle ore 15.48. Conte si sta dirigendo verso il Quirinale, dove alle 16.00 è atteso il giuramento. Ai cronisti che gli chiedevano se fosse pronto un programma dei primi cento giorni, Conte ha risposto. “Per ora è pronto il giuramento” . L'articolo Conte si dirige verso Qurinale per apprestarsi a giuramento ...

Incidente kayak in valle AUrina : disperso giovane turista tedesco : disperso un giovane turista tedesco, a causa di un Incidente verificatosi ieri pomeriggio durante una discesa con il kayak dalle cascate di Riva di Tures, in valle Aurina: l’uomo si era ribaltato e non è riuscito a mettersi in salvo. Il kayak è stato trovato più a valle, incastrato tra un albero e una roccia. In corso le ricerche dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. L'articolo Incidente kayak in valle Aurina: disperso giovane ...

Donna dispersa in torrente Valle AUrina : ANSA, - BOLZANO, 30 MAG - Una turista tedesca risulta dispersa durante un'escursione in kajak nel torrente Aurino, nella Valle Aurina, in Alto Adige. La Donna faceva parte di un gruppo e proprio i ...

Ubriaco Urina in pubblico all'ex-mercato coperto : segnalato : Massa - Nel corso della settimana, sono stati intensificati i controlli pomeridiani nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani massesi. In particolare, gli uomini della squadra volante della Questura ...

Grande Fratello - “secchi di Urina e acido contro Aida Nizar” : ecco il manuale del bullismo in tv. Ma per lo share tutti zitti : Per qualche punto di share in più accettiamo davvero di tutto, ma il bullismo proprio no. Al Grande Fratello 15 va in scena l’intollerabile aggressività del branco maschile e ad autori e produzione chiediamo di darci velocemente un taglio. A uomini che inneggiano di gettare addosso a una donna dell’urina, o addirittura dell’acido, così per scherzare sia mai, giusto per mostrare chi comanda, si deve indicare la porta d’uscita. Subito, ...