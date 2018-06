Uomo muore schiacciato dalla bara della madre durante i funerali VIDEO

Lecco - muore Uomo punto da calabrone mentre lavora in un podere : E' morto dopo essere stato punto da un calabrone mentre stava lavoravando in un campo. Un uomo di 47 anni è deceduto in un podere nelle zone collinari di Olginate, in provincia di Lecco, con ogni ...

Donna muore annegata a Catania - disperso in mare un Uomo : Il corpo della Donna, una giovane di colore, è stato recuperato sulla spiaggia libera numero uno sul lungomare della Plaia, nella città siciliana. I soccorritori ritengono che fosse insieme a un’altra persona, probabilmente il suo compagno. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, con personale a bordo dell'elicottero Drago 68, un elicottero della marina, motovedette di polizia e capitaneria di porto e sommozzatori dei pompieri del comando ...

Roma - parte un colpo di pistola : Uomo muore in uno studio medico : Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico Continua a leggere L'articolo Roma, parte un colpo di pistola: uomo muore in uno studio medico proviene da NewsGo.

Milano : Uomo muore travolto da treno a Rogoredo : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Un uomo, la cui identità non è stata ancora diffusa, è morto investito da un treno alla stazione Rogoredo, in via Cassinis a Milano. E' accaduto alle 8.35 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza e urgenza. Verosimilmente potrebbe essersi trattato di un gesto vol

NEONATO SFUGGE AL PADRE/ Batte la testa e muore - chi salverà quell'Uomo distrutto? : Caduto dalle braccia del papà, ha sbattuto la testa: non è bastato l'intervento del Pronto Soccorso dell'ospedale di Pisa per salvare la vita a un NEONATO di 2 mesi. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:08:00 GMT)MAMMA SALVA FIGLIA DA NOZZE COMBINATE/ In Bangladesh, la forza di dire "io" cambia tutto, di R. PersicoIRLANDA, SI' ALL’ABORTO/ Referendum, diritti ed emozioni hanno ucciso la coscienza cristiana, di S. ...

Muore Alan Bean - quarto Uomo sulla Luna : WASHINGTON, 26 MAG - E' morto Alan Bean, il quarto uomo a mettere piede sulla Luna. Aveva 86 anni e si è spento oggi allo Houston Methodist Hospital. A dare notizia della sua morte, sono stati i ...

Dramma al passaggio al livello - Uomo muore travolto da un treno : Un uomo di 67 anni è stato investito da un treno lungo i binari di un passaggio a livello. Il Dramma si è consumato intorno alle sei di mattina a Monza, in via Osculati, lungo la tratta compresa tra le stazioni di Monza e Arcore. ...

Calabria - trattore si ribalta : muore un Uomo Video : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria [Video] ed esattamente dalla provincia di Vibo Valentia: si tratta di un #incidente sul lavoro in cui un uomo ha perso la vita travolto dal trattore che stava guidando, sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine non hanno potuto fare nulla. Vediamo i primi dettagli che sono emersi ma anche altre due news di cronaca provenienti dalla medesima regione. trattore si ribalta: muore un ...

Incidente sul lavoro nel vibonese : muore Uomo di 63 anni : VIBO VALENTIA - Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un Incidente sul lavoro avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Fiorillo era alla guida di un trattore e stava effettuando dei ...

Vibo Valentia - incidente sul lavoro nella ricorrenza del Primo Maggio si ribalta trattore - muore un Uomo : Vibo Valentia - Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un incidente sul lavoro proprio nella ricorrenza del Primo Maggio. È avvenuto a Piscopio, frazione di Vibo Valentia: Fiorillo era alla ...

Incidenti lavoro. Uomo muore schiacciato da albero che stava tagliando : Saranno gli ispettori dell'Asl ad accertare eventuali responsabilità da parte del proprietario del bosco in cui è avvenuto l'infortunio mortale