Uomini&Donne | Marta Pasqualato e Niccolò Ferrari si frequentano

(Di domenica 17 giugno 2018) Il programma pomeridiano Uomini&Donne si è concluso nel migliore dei modi per i quattro giovani tronisti. Al momento della scelta hanno ricevuto tutti una risposta positiva dai rispettivi corteggiatori. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, dopo la bufera mediatica scatenata da Stefano Gugliemini, stanno vivendo serenamente la loro storia d'amore. Purtroppo le cose sono andate diversamente per Nicolò Brigante e Virginia Stablum, dato che poche ore fa hanno dichiarato di essersi lasciati. Il ragazzo ha trascorso un piacevole weekend a Taormina con Valeria Bigella, ma non c'è stato alcun tradimento. Semplicemente non è scoccata la scintilla e per questo motivo hanno deciso di prendere strade diverse. All'inizio, la non-scelta del tronista, ha sempre comunicato di essere stata male per il mancato lieto fine. I fans speravano che ci potesse essere un riavvicinamento con ...