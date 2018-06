Uomini e Donne | Sara e Luigi si sono lasciati? Lei smentisce il like sospetto

Uomini e Donne : Cristina Plevani pronta per il Trono Over - poi attacca un ex corteggiatore : Uomini e Donne, Cristina Plevani si candida per il Trono Over: la sua esperienza e le critiche ad un ex corteggiatore Cristina Plevani vuole tornare a Uomini e Donne ed è pronta per il Trono Over. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti, ricordata dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per aver partecipato e vinto la […] L'articolo Uomini e Donne: Cristina Plevani pronta per il Trono Over, poi attacca un ex corteggiatore ...