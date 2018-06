Una ricerca norvegese rileva un calo generalizzato del quoziente d' intelligenza

Una ricerca californiana dimostra che le droghe psichedeliche mutano le cellule nervose : Alcuni esperimenti condotti su organismi animali e su cellule in vitro hanno svelato l'azione delle droghe psichedeliche sui neuroni, che pare che inducano un aumento delle ramificazioni neuronali e quindi delle connessioni neurali. Era già stato visto in precedenza per la ketamina, dopo la pubblicazione dei risultati di questo nuovo studio l'azione di queste droghe sarà osservata minuziosamente per poter scoprire nuove terapie farmacologiche ...

Gli italiani non leggono i termini di servizio delle app che scaricano. Una ricerca : Gli italiani sono sempre più consapevoli delle loro tracce digitali, ma ancora poco inclini a leggere i termini di servizio delle app che utilizzano. A rivelarlo è una ricerca sui Big Data realizzata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, presentata a Roma l’otto ...

C'è Una dieta che aiuta il concepimento. Una ricerca : La fertilità si può coltivare, e noi stessi possiamo prendercene cura, adottando stili di vita che favoriscano il benessere fisico e psicologico, e creando le condizioni ottimali al concepimento. Una ...

Questa ricerca svela (finalmente) come comportarsi di fronte ad Una zanzara : Con l'arrivo della stagione estiva, arrivano anche loro: le zanzare. Per chi solitamente ne è bersaglio, i mesi d'estate possono tramutarsi in un vero e proprio incubo. Ma un rimedio c'è: secondo una ricerca scientifica, pubblicata sulla rivista "Current Biology", esiste un modo per depistare questi fastidiosi insetti ed è più facile di quanto possiamo immaginare. I ricercatori hanno dimostrato che agitarsi, ovvero ...

Risonanza magnetica di ultima generazione su pazienti con protesi : il progetto di ricerca MIMAS cerca Una via sicura : L’uomo bionico non è solo un telefilm degli anni settanta, oggi è ormai una realtà. Tra protesi ortopediche, placche metalliche, pacemaker e altri dispositivi medici, cinquanta milioni di persone in Europa, quasi il 10 per cento dell’intera popolazione del Vecchio Continente, possiedono impianti all’interno del proprio corpo. Pezzi di ricambio o congegni che, sebbene non rendano super veloci o ultra forti, servono comunque a far funzionare ...

Laura Forgia lascia "I Fatti Vostri" - Magalli alla ricerca di Una nuova spalla : Una sola edizione è bastata a Laura Forgia per farle dire addio a "I Fatti Vostri". La conduttrice lascia il programma mattutino di Rai 2 e Giancarlo Magalli...

'Via la carne e i latticini per ridurre l'impatto sull'ambiente.' Lo dice Una ricerca di Oxford - : Molti attivisti e vegani lo sostenevano già da tempo, ma, adesso il sostegno della scienza a quelle che fino a poco fa sembravano solo teorie di pochi. La carne e i latticini sono infatti alimenti ...

Scarti alimentari - risorse dalle mele. Una ricerca dell'Università di Bolzano : Una ricerca utile per l' industria alimentare Il punto di partenza dello studio è la mela, frutto da cui dipende gran parte dell'economia agricola ed alimentare altoatesina, e si è svolta in ...

Innovazione : Una Borsa per dar valore alla ricerca italiana : Salerno , askanews, - Fare incontrare aziende e investitori con le Università e soprattutto con i singoli ricercatori per esplorare opportunità di sviluppo dei progetti di ricerca e trasferire questi ...

Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio : Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio I polpi non sono creature di questa Terra, ma… L'articolo Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio proviene da Essere-Informati.it.

Choc a Napoli - 50enne si denuda davanti a Una scolaresca : ricercato in tutta Italia : È ricercato su tutto il territorio nazionale l'uomo di 50 anni finito ieri agli arresti domiciliari per avere importunato sessualmente una scolaresca in gita a Napoli. Il fatto è...

Una 'Borsa' per valorizzare la ricerca italiana : SALERNO - "La Borsa si conferma un appuntamento di riferimento per chi in Italia è interessato a fare concretamente trasferimento tecnologico in particolare per valorizzare la ricerca italiana. Il ...