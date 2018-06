Un solo ingegnere porta Crash Bandicoot N Sane Trilogy su Nintendo Switch

eurogamer

(Di domenica 17 giugno 2018) Vicarious Visions è il responsabile della conversione diN.su, e l'ultima dichiarazione dello studio è piuttosto interessante.Come riMynews, il port per la console ibrida didel classico PlayStation è opera di un. Negli studi di Vicarious Visions infatti, durante un lungo fine settimana di lavoro, unsviluppatore si è cimentato nel port convertendo il primo livello del gioco per la console ibrida della grande N. Il primo livello è stato convertito talmente bene che il lunedì mattina successivo è stato dato il via al lavoro ufficiale sul port, grazie alla bontà del primo livello convertito.Read more…