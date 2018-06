Un morto ed un ferito su Monte Agner

Incidente su traghetto a Napoli auto schiaccia due persone un morto e un ferito grave : grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L' imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo,...

Taibon. Due escursionisti sono caduti da una parete : uno morto l’altro ferito : Tragico incidente di montagna ad Agordo (Belluno). La tragedia si è consumata sulle montagne dell’Agordino in territorio di Taibon. Domenica pomeriggio

ZH : un morto e un ferito grave in scontro frontale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tragedia della strada : un morto e un ferito : Un morto e un ferito . E' il drammatico bilancio dell' investimento pedonale che si è consumato, nelle scorse ore, a Torino. La vittima è una donna di 69 anni , deceduta poco dopo l'arrivo all'...

Genova - 20enne accoltella poliziotto che gli spara/ Ultime notizie : morto l'ecuadoregno - ferito grave l'agente : Genova, lite e tragedia: ecuadoregno 20enne accoltella poliziotto, il collega gli spara e lo uccide. Ultime notizie, Via Borzoli: ferito l'agente.

Genova - 20enne accoltella poliziotto che gli spara/ Ultime notizie : morto l’ecuadoregno - ferito grave l’agente : Genova, lite e tragedia: ecuadoregno 20enne accoltella poliziotto, il collega gli spara e lo uccide. Ultime notizie, dramma in Via Borzoli: ferito grave l'agente all'ospedale San Martino(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:56:00 GMT)

Tragico schianto sull'A2 : un morto e un ferito grave : Un morto e un ferito grave: è il Tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla corsia nord dell?autostrada A2, poco prima dell?uscita di San...

Sergiu non ce l'ha fatta - morto l'operaio ferito nell'incidente delle Acciaierie Venete : Non ce l'ha fatta Sergiu Todita, uno dei quattro operai rimasti coinvolti nel gravissimo incidente di Acciaierie Venete ...

Napoli - 38enne ferito morto nella notte : 11.30 Il 38enne ferito ieri sera a colpi d'arma da fuoco nel rione Traiano, a Napoli, è deceduto nella notte.Si chiamava Angelo Ranieri ed è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in strada. Soccorso e trasportato al vicino ospedale "San Paolo", è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Da tempo il quartiere dove è avvenuto il delitto è attraversato da tensioni fra clan camorristici. Sul fatto ...

Autostrada A14 - scontro tra quattro mezzi pesanti : un morto e un ferito : Tags: a14 Autostrada cronaca incidente incidente in Autostrada italia notizie nazionali polizia stradale scontro tra quattro tir un ferito un morto Precedente

Aereo da turismo cade in Trentino - un morto e un ferito grave : Aereo da turismo cade in Trentino, un morto e un ferito grave Il velivolo, che sarebbe decollato da Bolzano, è precipitato nella zona di Monte Croce, nelle Dolomiti. La vittima è deceduta sul colpo mentre una donna è stata trasportata all’ospedale del capoluogo in condizioni serie Parole chiave: ...

Aereo da turismo cade in Trentino - un morto e un ferito grave - : Il velivolo, che sarebbe decollato da Bolzano, è precipitato nella zona di Monte Croce, nelle Dolomiti. La vittima è deceduta sul colpo mentre una donna è stata trasportata all'ospedale del capoluogo ...

NW : un morto e un ferito grave in incidente parapendio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terribile scontro in A22 : un morto - un ferito grave e altri 8 in condizioni serie : L'incidente avrebbe coinvolto un mezzo pesante e almeno cinque auto nella zona di Affi: sul posto sono state inviate 4 ambulanze, oltre agli elisoccorsi di Verona e Trento. Traffico completamente paralizzato.Continua a leggere