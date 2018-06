Un buco nero divora una stella | l' eruzione osservata in diretta

Hawking sepolto a Westminster La voce spedita in un "buco nero" : L'Agenzia spaziale europea , Esa, ha annunciato che la voce registrata del defunto astrofisico Stephen Hawking è diretta verso un buco nero: il brano di un discorso che implorava l'umanità di salvare ...

Morte in diretta : stella fatta a pezzi da un buco nero : Morte in diretta: stella fatta a pezzi da un buco nero – Sembrava un’esplosione di supernova. Ma un gruppo di astronomi, tra cui Marco Bondi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è riuscito a scoprire che quel segnale proveniente da Arp 299, una coppia di galassie in collisione a circa 150 milioni di anni luce da noi, era in realtà prodotto da una piccola stella che veniva fatta a pezzi da un buco nero supermassiccio, 20 milioni ...

Spazio : la voce di Stephen Hawking in viaggio verso un buco nero : L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto che, come annunciato il precedenza, la voce dell’astrofisico Stephen Hawking (scomparso lo scorso 14 marzo) è diretta verso un buco nero: inviato nello Spazio il brano di un discorso in cui chiedeva all’umanità di salvare la Terra. L’estratto registrato della voce sintetizzata di Hawking è stato inviato con una parabola di 35 metri situata fuori Madrid, mentre il celebre astronauta ...

La voce di Stephen Hawking lanciata nello Spazio tramite un buco nero : (foto: Jim Campbell/ Aero-News Network/NASA) Irradiare nello Spazio, attraverso un buco nero, la voce del celebre fisico Stephen Hawking, da poco scomparso. Fantascienza? No, realtà: è il progetto, annunciato dalla famiglia dello scienziato, che il 15 giugno 2018, a distanza di tre mesi dalla sua morte, lancerà la voce da un’antenna dell’Agenzia spaziale europea per farla irradiare attraverso il buco nero più vicino alla Terra. ...

Supernova? No - stella distrutta da un buco nero : Sembrava un’esplosione di supernova, come tante se ne osservano ormai nell’universo. Ma un gruppo di astronomi, tra cui Marco Bondi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è riuscito a scoprire che sorprendentemente quel segnale proveniente da una coppia di galassie interagenti era in realtà prodotto da una stella che veniva fatta letteralmente a pezzi da un buco nero supermassiccio. Seppo Mattila dell’Università di Turku in Finlandia e ...

Spazio : scoperti oggetti che sembrano nubi di gas ma si comportano come stelle - vicino al buco nero della Via Lattea : Si trovano nel cuore della Via Lattea, nei pressi del buco nero supermassiccio che ivi risiede, e le loro caratteristiche – che richiamano sia le nubi di gas, sia le stelle – hanno destato molti interrogativi nella comunità scientifica. Si tratta degli ‘oggetti-G’(G-objects), recentemente tornati alla ribalta per uno studio presentato lo scorso 6 giugno a Denver, durante il 232° convegno dell’American Astronomical Society. La ricerca ...

Astronomia : scoperti nuovi oggetti polverosi stellari al limite del buco nero al centro della Via Lattea : Mistero al centro della Via Lattea: sull’orlo del buco nero si sporgono oggetti anomali, nascosti da una coltre di polvere. Sembrano nubi gassose – spiega Global Science – ma si comportano come stelle. Sulla natura degli oggetti misteriosi si interroga il team guidato da Anna Ciurlo, ricercatrice dell’UCLA, che ha esposto all’American Astronomical Society i riscontri ottenuti da 12 anni di rilevazioni del W. M. Keck ...

Dalle onde gravitazionali il buco nero più piccolo : “Potremmo aver risposto a una delle domande più importanti su questo incredibile evento” : A ottobre scorso uno degli eventi più “caldi”, astronomicamente parlando, è stato l’annuncio della rivelazione di onde gravitazionali a seguito della fusione di due stelle di neutroni. Ciò che è rimasto da quella fusione, osservata dagli scienziati a metà agosto dello scorso anno, sembra essere un buco nero molto peculiare: il più piccolo scoperto finora. Nei mesi successivi – riporta Global Science – molti osservatori sono stati ...

