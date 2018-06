Twitter PWA | aggiunto il supporto al menu di condivisione

surface-phone

(Di domenica 17 giugno 2018) Dopo appena un giorno di distanza dall’aggiornamento lato server rilasciato daper la sua PWA di Windows 10 e Windows 10 Mobile, ecco che ne arriva un altro. La nuova versione introduce ildei tweet aldidi Windows 10 incrementando ulteriormente il livello di integrazione con l’OS di Microsoft da parte della Progressive Web App. Mentre in precedenza, se si provava a condividere un tweet, veniva semplicemente copiato il suo link negli appunti, adesso appare invece ildiattraverso il quale l’utente può direttamente inviare i tweet ai suoi contatti tramite MyPeople, le varie applicazioni come Posta di Outlook oppure tramite la funzionalità Near Share introdotta in April Update che sfrutta le connessioni WI-FI e Bluetooth al fine di condividere contenuti con altri PC. Per vedere il nuovo, è sufficiente cliccare il ...