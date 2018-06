TV | Rai5 | “Perù estremo” alla scoperta delle Ande e l’Altipiano

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Cyril Ruoso, fotografo naturalista, e Anne Grégoire, giornalista scientifica, proseguono il viaggio fra gli ecosistemi più estremi del pianeta, con la serie. Al centro del secondo episodio, in onda lunedì 18 giugno alle 14.50 su, sono le, dove si trovano i ghiacciai tropicali più attivi al mondo. Alti più di 6mila metri, questi giganti di ghiaccio fungono da riserva idrica per tutte le regioni circostanti. Sulle vette vivono una straordinaria serie di specie animali e vegetali, come le incredibili piante Puya, la rana gigante del Lago Titicaca e il raro orso dagli occhiali. L'articolo TV,: “Perù estremo”e l’Altipiano Meteo Web.