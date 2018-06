TV | Rai2 | “Sereno Variabile Estate” | viaggio in Sicilia alla scoperta della Costa dei

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Il lungodi SerenoEstate, in onda domenica 17 giugno alle 13.45 porterà i telespettatori diin, sulladei Ciclopi,di Aci Castello e del suo caratteristico borgo marinaro, Aci Trezza. Proprio da Aci Trezza Osvaldo Bevilacqua uscirà a bordo di un’imbarcazione dal fondo trasparente per scandagliare i suggestivi scogli dei Ciclopi, e parlerà dei miti e delle leggende che ancora aleggiano sulle acque di questo bellissimo mare. Navigando, Osvaldo raggiungerà un gruppo di subacquei e si accosterà ad un gommoneGuardia Costiera in servizio di pattugliamento e sorveglianza. Nel porticciolo di Aci Trezza incontrerà i turisti che degustano le famose granitene e uno chef che illustrerà le specialità gastronomichecucina locale. Insieme a un allegro gruppo di giovanissimi ciceroni, Osvaldo sarà poiCasa Museo del Nespolo, ...