TV | Rai Storia | “Apocalypse – La prima guerra mondiale” | un’ecatombe senza fine

TV - “Rai Radio Live” : i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza - tra arte - storia e paesaggi : Da lunedì 18 giugno, su Rai Radio Live, arrivano i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza. Il grande patrimonio diffuso di arte, storia, tradizioni, paesaggi, cultura ed enogastronomia rivive ogni giorno sul canale grazie a Cesare Lanza. Con alcune “pillole” disseminate nel corso del palinsesto quotidiano, gli ascoltatori avranno la possibilità di scoprire particolari bellezze della nostra Italia. Un’esperienza autentica di immersione nella storia, ...

TV - Rai Storia : “A.C.D.C.” racconta Waterloo - la battaglia che ridisegna l’Europa : Waterloo: la battaglia che ridisegna l’Europa, l’ultima sfida di Napoleone alle monarchie europee. A raccontarla sono le lettere dei soldati da ogni fronte, le opinioni dei maggiori esperti europei e le memorie dei due grandi avversari: Napoleone Bonaparte e Sir Arthur Wellesley, duca di Wellington. Pagine di Storia rilette dal documentario “Waterloo, l’ultima battaglia” che Rai Cultura propone lunedì 18 giugno alle 22.10 su Rai Storia, per la ...

Ace Combat 7 : il nuovo tRailer si focalizza sulla storia e mostra alcuni degli aerei disponibili : Dopo parecchio tempo, Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo Ace Combat 7: Skies Unknown.Come gli altri principali trailer, questo nuovo video si concentra sulla storia e ci dà la possibilità di godere dei progressi compiuti dal team di sviluppo in poco meno di un anno (l'ultimo trailer risale a circa 8 mesi fa).Come riporta Dualshockers, scopriamo che il protagonista è un membro di un'unità penale in seguito a un incidente ...

IL SUPPLENTE - Rai 2 : ROBERTO SAVIANO / Diretta : sarà il prof di storia "la mia famiglia ha pagato più di me" : Il SUPPLENTE è il nuovo programma di Raidue: la prima puntata in onda oggi, mercoledì 13 giugno. Mara Maionchi e ROBERTO SAVIANO insegnanti specialli per la scuola italiana.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:15:00 GMT)

E3 2018 : Destiny 2 e l'espansione I Rinnegati sul palco di Sony con il tRailer di presentazione per la storia : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Sony e, dopo una partenza spettacolare con The Last of Us Part 2, si è passati a Destiny 2.Il popolare sparatutto si è mostrato con il reveal story trailer dedicato all'espansione in arrivo a settembre, I Rinnegati, presentata da poco da Bungie.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

TV - Rai Storia : “Italia viaggio nella bellezza” racconta l’evoluzione di 5 esperimenti urbanistici del Rinascimento : Perfezione geometrica, simmetria, linearità. Spazi costruiti secondo rigorose formule matematiche. Tra il Quattrocento e il Cinquecento le città italiane si rinnovano, prendono forma realtà urbane esito di un approfondito dibattito teorico. “Italia viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 11 giugno alle 22.10 su Rai Storia, racconta l’evoluzione di cinque esperimenti urbanistici del Rinascimento: Cortemaggiore, Giulianova, Acaya, Sabbioneta, ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse-la prima guerra mondiale” - l’Europa in fiamme : Tra il 1914 e il 1918 l’Europa è un enorme campo di battaglia. Un ruolo di primo piano è svolto dalla tecnologia. Il conflitto diventa così “industriale” e tra gli armamenti fa la sua comparsa anche la chimica. Lo racconta “Apocalypse – la prima guerra mondiale”, in onda lunedì 11 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Il documentario ricostruisce la corsa alle armi e i suoi devastanti effetti, attraverso materiale d’archivio, filmati a colori e ...

Tv - Rai Storia : “Il giorno e la storia” - ricordo di Enrico Berlinguer : 11 giugno 1984. Enrico Berlinguer, segretario generale del Partito Comunista Italiano sta tenendo un comizio sul palco di Piazza della Frutta, a Padova. Sebbene visibilmente provato, riesce a terminare il discorso. Colpito da un ictus, Berlinguer viene subito trasportato in albergo ed entra in coma. Muore alle 12:45. A uno degli esponenti politici più importanti della Storia della Repubblica italiana va il ricordo di “Il giorno e la Storia”, in ...

Cocaine – La versa storia di White Boy Rick - il tRailer con Matthew McConaughey padre coraggio : Ruolo inedito per Matthew McConaughey, che dopo aver vinto l’Oscar per Dallas Buyers Club ha infilato un film d’autore dopo l’altro, con The wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Interstellar di Christopher Nolan (2014), La foresta dei sogni di Gus Van Sant (2015), Free State of Jones di Gary Ross (2016), Gold – La grande truffa di Stephen Gaghan (2016) e una pellicola risultata incompresa, quella de La torre nera. Il ...

TV - Rai Storia : “Italia - Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli - non solo strutture di difesa : Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale” - la battaglia di Tannenberg : Agosto 1914: sul fronte orientale i tedeschi affrontano i russi nella battaglia di Tannenberg. E’ il primo grande scontro della Prima Guerra Mondiale. Una battaglia raccontata da “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale”, in onda lunedì 4 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Dopo Tannenberg la Guerra diventa globale e i campi di battaglia un inferno. L'articolo TV, Rai Storia: “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale”, la battaglia di ...

TV - Rai5 : “Ghost Town” racconta la storia di Pyramiden - nelle isole Svalbard : Otto città fantasma. Otto luoghi abbandonati da raccontare tra passato e presente del Paese in cui sono sorti. Storie che l’attore e fotografo Sandro Giordano racconta nella serie “Ghost Town” che Rai Cultura propone da lunedì 4 giugno alle 20.15 su RAI5. Prima tappa a Longyearbyen, la capitale amministrativa delle isole Svalbard, in Norvegia, l’ultimo avamposto prima del Polo Nord. Qui Giordano inizia la sua ricerca sulla ghost town di ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” ricorda Nino Manfredi : Il 4 giugno 2004 muore a Roma a 83 anni Nino Manfredi. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia” in onda lunedì 4 giugno a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Grande interprete della commedia all’italiana, Manfredi convince non soltanto in parti comiche o brillanti, ma anche come attore drammatico. Tra le oltre cento pellicole della sua sterminata filmografia, ricordiamo ”Anni ...

F1 – Caso molestie sessuali - il manager di Raikkonen svela : “una storia che va avanti da tanto tempo…” : Il manager di Raikkonen ha svelato le intenzioni del finlandese, deciso a chiudere immediatamente la questione con questa donna Non sarà un week-end tranquillo quello che attende Raikkonen in Canada, le voci di una presunta molestia sessuale messa in atto dal finlandese nei confronti di una donna hanno scatenato il caos intorno al finlandese. Si tratta di una storia che risale al 2016, durante una festa svoltasi dopo la conclusione del Gran ...