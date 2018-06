TV | “Rai Radio Live” | i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza | tra arte | storia e paesaggi

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Da lunedì 18 giugno, su RaiLive, arrivano idi. Il grande patrimonio diffuso di, tradizioni,, cultura ed enogastronomia rivive ogni giorno sul canale grazie a. Con alcune “pillole” disseminate nel corso del palinsesto quotidiano, gli ascoltatori avranno la possibilità di scoprire particolari bellezze della nostra Italia. Un’esperienza autentica di immersione nella, nell’, nell’architettura, nella natura che accompagnerà giorno dopo giorno, per pochi minuti, iascoltatori in giro per il nostro Paese. Dai piccoli centri ai piedi delle montagne, agli storicimarinari, un viaggio lungo e affascinante per scoprire quell’Italia nascosta ricca di cultura e tradizioni. Idisi ascoltano al link www.live.rai.it, oppure sull’app diRai, sulladigitale ...