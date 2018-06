Tutta la gioia di Fiona May | la sua Larissa vola alto

dilei

(Di domenica 17 giugno 2018) Qualche anno fa era lei a prendere la rincorsa, vestita con la divisa azzurra, e a prepararsi per un grande s: ora siede sugli spalti per guardare la figlia saltare.May, campionessa azzurra di sin lungo e moglie dell’astista toscano Paolo Iapichino, la ricordiamo sui campi delle Olimpiadi edegli Europei pronta a dare il massimo per migliorare il suo s. Ora invece è passata da atleta a mamma e la vediamo esultare sugli spalti, come prima tifosa della figlia. Da bambina riccioluta in pubblicità, ora è una giovane ragazza, che oggi ha lasciato tutti a bocca aperta durante i Campionati Italiani U18.Iapichino ha sbalordito tutti con un super sin lungo,ndo a 6,38 metri. Si tratta del primato nazionale tra le allieve della prima categoria e della quarta misura di una minorenne a livello assoluto.ha ormai 16 anni e sembra possedere tutte le ...