Tumore alla prostata | la rivoluzione | per prevenire basta 1 milligrammo di finasteride al

LISA - ANNALISA PANETTA/ Ha vinto la battaglia contro il Tumore : "Mi sono aggrappata alla fede" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Carolyn Smith : "Insegno a ballare alle donne malate di Tumore" : Carolyn Smith, giudice di “Ballando con le stelle”, al settimanale Spy, presenta l'iniziativa “Dancing with health”, il progetto che si propone di impartire alle donne con tumore al seno lezioni di danza promosso da IncontraDonna Onlus e coordinato dall’Università degli studi di Roma Foro Italico: Il ballo è una disciplina completa: ascolti la musica, impari esercizi o passi di danza, non hai tempo per pensare alla malattia perché devi ...

Tumore alla prostata : esame della saliva identificherà la possibile minaccia : A Londra, tra circa due anni, dovrebbe essere messo a punto un test sulla saliva in grado di scovare tutti gli uomini che hanno più probabilità di contrarre il Tumore alla prostata. Il test in questione verrebbe a costare al cittadino che volesse effettuarlo circa 7/10 sterline, cioè 8/11 euro. I medici potranno in tal modo trovare l'1% della popolazione di sesso maschile soggetta a questo tipo di problematica. A riportare la notizia è il Times ...

Prostata : esame alla saliva per combattere il Tumore : Da un esame della saliva si potrà capire chi è più a rischio di avere il cancro alla Prostata: è partita a Londra la sperimentazione del nuovo test del Dna che cerca i geni di alto rischio, che si stima siano presenti in 1 uomo su 100. Lo studio, presentato sulla rivista Nature Genetics dai ricercat

Tumore alla prostata - la dieta che può salvare gli uomini : i tre cibi da mangiare in abbondanza : Una dieta ad hoc per gli uomini: anche così si può prevenire il Tumore alla prostata, una della patologie più diffuse tra i maschi sopra i 50 anni. Secondo uno studio di Harvard citato dal Corriere della Sera, consumare salsa di pomodoro da 2 a 4 volte alla settimana riduce del 35% il pericolo di sv

6 anni - carezza alla sorellina che sta morendo di Tumore/ La foto su Facebook commuove : “pregate per noi” : La carezza degli innocenti: a 6 anni saluta la sorellina di 4 che sta morendo di tumore. La foto su Facebook commuove il mondo e noi stessi: "pregate per noi", l'anticipo di un "oltre"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:54:00 GMT)

Tumore alla prostata : un test della saliva per individuare i soggetti a rischio : Un test della saliva per individuare i soggetti più a rischio di Tumore alla prostata. Si tratta di un nuovo test del Dna che cerca i geni responsabili di un alto rischio di questo Tumore, che si pensa possano essere presenti in un uomo su 100. Il nuovo test sarà testato su 300 uomini in tre ambulatori di medicina generale di Londra (GB). Al momento non esiste un test unico e affidabile per il cancro alla prostata. La misurazione del Psa ...

Tumore alla prostata : al via il nuovo percorso assistenziale in Sicilia : Una rete unica a livello regionale che punta a garantire uniformità di accesso alle cure e miglioramento della qualità dei percorsi assistenziali, anche tramite il monitoraggio di indicatori di misurazione delle performance e della gestione dei rischi clinico-organizzativi. Sono i principali obiettivi del Tavolo tecnico per la gestione del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) del Tumore alla prostata e dei farmaci ...

Tumore alla prostata : terapia “chemio free” efficace a lungo termine : L’aggiunta della terapia con abiraterone al trattamento ormonale standard si conferma efficace nel mantenere stabile la malattia, e quindi allungare la sopravvivenza, con più del 50% dei pazienti ancora in vita a 41 mesi di mediana di follow up, pazienti con una forma aggressiva di Tumore alla prostata, ovvero ad alto rischio metastatici già al momento della diagnosi. Gli ultimi dati dello studio di fase 3 LATITUDE, effettuato su 1.200 uomini e ...

Tumore alla prostata : il gene chiave potrebbe celarsi nel “Dna spazzatura” : Un team di esperti del Rogel Cancer Center della University of Michigan ha identificato un nuovo gene (ARLNC1), che controlla i segnali del recettore degli ormoni androgeni, che influisce sul cancro alla prostata, svolgendo un ruolo chiave. E’ proprio nel “Dna spazzatura” che potrebbe celarsi uno dei protagonisti dello sviluppo del Tumore alla prostata: eliminare questo Rna non codificante nei topi ha portato alla morte le ...

Tumore alla pelle - ecco le cause più insolite : Nella fase di sviluppo iniziale di un Tumore alla pelle i sintomi possono essere difficilmente individuabili, così come le cause, che possono essere non solo relative alle scottature, a un'eccessiva esposizione solare o alle lampade abbronzanti. Ve ne sono infatti alcune davvero insolite, strane, come spiegato da Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente della Società italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDeMaST).Melanoma, basalioma o ...

Tumore alla prostata/ Un test del sangue ne rivela la presenza ed evita la fastidiosa biopsia : Tumore alla prostata, un testa del sangue ne rivela la presenza ed evita la fastidiosa biopsia. Una svolta nel campo della medicina che permette una diagnosi precoce e precisa.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:32:00 GMT)

Tumore alla prostata : sviluppato nuovo del test del sangue - evita il 40% delle biopsie : Da uno studio multicentrico condotto da esperti della Cleveland Clinic, è emerso che un nuovo test del sangue si è dimostrato più accurato del tradizionale test del PSA per misurare il rischio di cancro alla prostata e potrebbe ridurre di oltre il 40% le biopsie: l’esame riesce infatti a distinguere tra forme maligne e benigne del Tumore. Il test, chiamato IsoPSA, è stato sviluppato presso la Cleveland Clinic in collaborazione con la ...

Massimiliano Ossini/ "Mia moglie aveva un Tumore alla tiroide - le dissero di abortire" : Massimiliano Ossini racconta il suo dramma davanti alla notizia del tumore della moglie e che quello avrebbe potuto portargli via anche suo figlio, ma poi...(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:34:00 GMT)