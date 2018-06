Tra circo e grandi fiere via a una nuova domenica di grandi eventi made

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio Tra Macomer e Campeda - ripresa la circolazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Al Circolo Canottieri Lazio la serata 'SEMPRE AMICI' per rinsaldare il legame Tra i tifosi dell' Inter e della Lazio : La resa dei conti finale, quel crudele show down tra Lazio e Inter che proprio all'ultima giornata di campionato ha deciso la zona Champions, non ha Interrotto il filo di amicizia che lega i tifosi ...

Floridia - nel siracusano le meravigliose atTrazioni del Circo Lidia Togni : Prosegue con successo il tour nel siracusano del Circo Lidia Togni, con le sue meravigliose attrazioni premiate al Festival Internazionale

Napoli - rissa a colpi di bottiglia Tra sTranieri : poliziotti circondati : Napoli. Immigrati che scatenano una violenta rissa e si prendono a bottigliate in mezzo alla strada, residenti che sono invece costretti a rintanarsi in casa per paura di uscire.Succede ancora una volta a Porta Nolana, dove intorno alle 16.30 di oggi c"è stato l"ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonisti gli extracomunitari che vivono nella zona.Il tutto sarebbe iniziato con un"accesa discussione nata tra due africani, ma si sarebbe ...

Napoli - rissa Tra immigrati a bottigliate a Porta Nolana : poliziotti circondati : immigrati che si prendono a bottigliate in strada, residenti tappati in casa per paura di uscire. Succede ancora a Porta Nolana, dove intorno alle 16.30 di oggi c'è stata un'ennesima rissa tra ...

Varese - Con Legambiente l'economia circolare inconTra il Liceo Ferraris : Una vera esperienza di economia circolare, insomma, dove i rifiuti non sono ammessi, e praticamente ogni cosa può avere una seconda vita. La novità del 2018 è stato il progetto dedicato alle erbe ...

Auto fuori sTrada Tra Loseto e Adelfia : carburante disperso sull'asfalto. Interrotta la circolazione : Incidente questo pomeriggio sulla via che collega Adelfia a Loseto, per cause in via di accertamento un'Auto è finita fuori strada proprio nel tratto in cui si restringe. Al momento non si conoscono ...

Roma - autobus a fuoco vicino al Vaticano : fumo e fiamme in sTrada - circolazione in tilt : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. L'articolo Roma, autobus a fuoco vicino al Vaticano: fumo e fiamme in strada, circolazione in tilt proviene da Il Fatto ...

Cantiere Aurelia Bis : ancora disagi per la circolazione sTradale da metà mese : Savona. ancora disagi nei prossimi giorni per i lavori nel Cantiere dell'Aurelia Bis a Savona. La Polizia municipale ha comunicato in giornata che l'11, 12, 13, 15 e 22 giugno dalle 8 alle 19 il ...

SCIOPERO TraSPORTI ATAC A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Bari - cadavere accanto ai binari Tra Marconi e CenTrale : circolazione ferroviaria interrotta : Il cadavere di uomo è stato ritrovato accanto ai binari verso le 8:30 di questa mattina tra le stazioni Bari Centrale e Marconi. Stando alle prime informazioni l'uomo è deceduto durante la notte, non ...

Tour nel siracusano del Circo Lidia Togni Con le sue meravigliose atTrazioni a Pachino dall'8 all'11 giugno : In programma due spettacoli al giorno alle 18.30 e alle 21.15; lunedì 11 giugno unico spettacolo alle ore 18.30. Il Circo Top Class, apre il suo spettacolo con la star della pista, Vinicio Togni ...

Tra Fossano e Busca - il filo del circo pronto a tendersi per il festival Mirabilia : Davide Sordella , sindaco del Comune di Fossano, si prepara al nuovo appuntamento: "La dodicesima edizione di Mirabilia è per la città un ritorno alle origini del teatro di strada, con spettacoli a ...

STrappa la carta di circolazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...