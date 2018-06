Tornano a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards : ROMA – E’ tutto pronto per la nuova edizione degli “MTV Movie & TV Awards ” che quest’anno saranno condotti da Tiffany Haddish, una tra le più ricercate attrici e talento comico della televisione e dei film. La cerimonia si terrà a Los Angeles lunedì 18 giugno e andrà in onda su tutti i canali MTV […] L'articolo Tornano a Los Angeles gli MTV Movie & TV Awards proviene da NewsGo.

Roland Garros 2018 : Tornano in campo Nadal e Fognini. Sfida pericolosa per Serena Williams : Si completano i match del secondo turno al Roland Garros 2018 sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal ed il numero uno del mondo, dopo aver rischiato qualcosa all’esordio con Simone Bolelli, se la vedrà con l’argentino Guido Pella. Parte nettamente favorito anche Marin Cilic, testa di serie numero 3, che affronta il polacco Hubert Hurkacz. Sfida complicata, invece, per Juan ...