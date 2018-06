Torino | la maxi rissa di piazza Santa Giulia e la guerra interna tra gli ultras granata

A Torino il Villaggio contadino Coldiretti : apertura straordinaria dei Giardini Reali Superiori - in piazza Castello il maximercato a km 0 : La prima Capitale del Regno di Italia è stata scelta per far conoscere il contributo dell’agricoltura alla storia e allo sviluppo del Paese con il Villaggio contadino della Coldiretti che sarà inaugurato alle ore 9,00 di Venerdì 15 giugno, per restare aperto tutto il weekend, con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per l’esclusivo abbinamento tra cultura ed enogastronomia che rappresentano l’elemento trainante della ...

Torino - al via maxi-concorso per infermieri : quasi tremila candidati per 5 posti : quasi tremila candidati per 5 posti di lavoro: sono questi i numeri del maxi-concorso in programma il prossimo 22 maggio al PalaAlpitour di Torino, con il quale saranno assegnati contratti a tempo indeterminato all’Humanitas Gradenigo. L'ultimo c'era stato nel 2010.Continua a leggere

'Aiutiamo la piccola Bea - dateci 30 euro'. Maxi-truffa a Torino nel nome della 'bimba di pietra' : 'Aiutiamo la piccola Bea , dateci 30 euro'. Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la bimba di pietra . Una storia che aveva ...

'Aiutiamo la piccola Bea - dateci 30 euro'. Maxi-truffa a Torino nel nome della 'bimba di pietra' : di Simone Pierini 'Aiutiamo la piccola Bea , dateci 30 euro'. Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la bimba di pietra . ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Torino-Benevento : Calciomercato TORINO – La sessione di Calciomercato è ancora lontana ma alcuni club sono intenzionati ad anticipare i tempi, in particolar Torino e Benevento che ormai hanno pochissimi obiettivi in campionato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb le due società sono al lavoro per portare a termine una maxi operazione, in particolar modo il club granata ha messo nel mirino Guilherme, protagonista di una buona stagione ed il talento ...