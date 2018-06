Torino | in 700 mila all’assalto del villaggio Coldiretti tra piazza Castello e i Giardini

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Oltre settecentopersone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il, che ha portato trae iReali Superiori aperti al pubblico per l’occasione, trentametri quadrati di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu preparati dagli agrichef di Campagna Amica con le ricette della tradizione degli agriturismi a prezzi popolari, per dare a tutti la possibilità di vivere un giorno da gourmet. E’ il bilancio stilato dallae confermato dalla Questura sulla rassegna #stocoicontadini che ha ospitato nel weekend circa 200 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, stalle, agriasili, fattorie didattiche, orti, antichi mestieri, pet ...