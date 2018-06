Torino | Appendino in corteo al Pride | “Siamo esempio per i diritti e continueremo con le

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla cancellazione di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. Nei ...

Russell Crowe a Torino - scambio di battute su Twitter con Appendino - : In visita a nel capoluogo piemontese, l'attore neozelandese ha proposto un caffè alla sindaca, che ha risposto: "Il caffè è per ragazzi, il bicerin è per uomini"

Russell Crowe a Torino - scambio di battute su Twitter con Appendino : Russell Crowe a Torino, scambio di battute su Twitter con Appendino In visita a nel capoluogo piemontese, l’attore neozelandese ha proposto un caffè alla sindaca, che ha risposto: "Il caffè è per ragazzi, il bicerin è per uomini" Parole chiave: ...

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico Video : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla cancellazione di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. Nei ...

Appendino - su Ream agito per bene Torino : ANSA, - Torino, 6 GIU - "Ho tutelato la città e sono convinta di avere agito per il suo bene". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, risponde così ai giornalisti che le chiedono se si dimetterà ...

Torino - chiuse indagini sul caso Ream. Appendino : “Massima fiducia nella magistratura. Ho agito per il bene della città” : Un debito di 5 milioni nel bilancio del Comune spinge la sindaca di Torino Chiara Appendino verso un processo per falso ideologico e abuso in atti d’ufficio nel caso Ream. La sindaca di Torino ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini insieme al suo assessore ai Conti e al suo ex capo di Gabinetto. Massima fiducia in lei da M5s. L'articolo Torino, chiuse indagini sul caso Ream. Appendino: “Massima fiducia nella ...

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla "cancellazione" di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. ...

Torino - chiuse le indagini per il caso Ream. Avviso alla sindaca Chiara Appendino e altri indagati : La procura di Torino ha chiuso le indagini su una vicenda chiamata caso Ream, legata ai conti del Comune di Torino, e ha notificato l’Avviso alla sindaca, Chiara Appendino, e ad altri indagati. L'articolo Torino, chiuse le indagini per il caso Ream. Avviso alla sindaca Chiara Appendino e altri indagati proviene da Il Fatto Quotidiano.

Olimpiadi - il sindaco Appendino chiede il coinvolgimento di Regione e Città metropolitana per il progetto Torino 2026 : Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto i sindaci e i rappresentati dei comuni montani interessati alla candidatura alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 Coinvolgere Regione Piemonte e Citta’ metropolitana nel completamento dell’iter per la costituzione dell’associazione Torino 2026. E’ la necessita’ evidenziata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto ...

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...

Torino - il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il Salone del Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

Torino - Appendino nomina un “presidio per la legalità” : tre toghe controlleranno appalti - contratti e conflitti d’interesse : In un momento di difficoltà, tra indagini che si chiudono e nuovi accertamenti, la sindaca di Torino Chiara Appendino si dota di un “presidio per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa” con tre toghe: un ex magistrato, l’ex presidente della Corte d’appello Arturo Soprano, e due avvocati, la presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati Michela Malerba e il suo predecessore Mario Napoli. “Cercheremo di incidere sul ...

Torino - acquisiti atti sulla consulenza data al portavoce di Appendino. Che lo difende : “Non c’era incompatibilità” : Chiara Appendino ha difeso il suo portavoce, Luca Pasquaretta, definito anche da lei un “pit bull”, sempre pronto a tutelarla dalle critiche. Intanto, però, i carabinieri sono stati mandati dalla procura ad acquisire i documenti sulla consulenza da cinquemila euro per il Salone del libro che ha sollevato i dubbi delle opposizioni, ma anche quelli della maggioranza pentastellata che giudica l’incarico “inopportuno”. Nel pomeriggio di oggi la ...

Torino - caso Pasquaretta : Appendino difende il portavoce/ Ma il M5s prende le distanze : “Incarico inopportuno” : Torino, caso Pasquaretta: Appendino difende il portavoce. Ma il M5s prende le distanze: “Incarico inopportuno”. Le opposizioni attaccano la sindaca nel Consiglio Comunale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:21:00 GMT)