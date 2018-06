The Fall 2 su Rai4 | anticipazioni 17 e 24 giugno | l’alleanza tra Katie e Paul ostacola

Fallout 76 non è il gioco che molti credono sia - le parole di BeThesda : L'annuncio di Fallout 76 ha colto un po' di sorpresa i fan del brand: troppo poco tempo è intercorso dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga, Fallout 4, con l'annuncio quindi di un sequel ufficiale che era ben lungi dalle aspettative della community. Ovviamente le mosse di Bethesda si discostano da quello che era il pensiero comune, con Fallout 76 che proverà a intraprendere una strada del tutto diversa rispetto al passato, che gli ...

BeThesda : Fallout 4 VR potrebbe non giungere mai per PSVR : Fallout 4 VR è certamente un titolo molto atteso dal pubblico e altrettanto abizioso in quanto a mecaniche ed esperienza di gioco, riporta UploadVR.Stiamo infatti parlando di un enorme mondo aperto e liberamente esplorabile con centinaia di personaggi con cui parlare e lande su lande da esplorare, il tutto con l'immersione che solo al realtà virtuale può permettere.Ebbene, purtroppo, sembra proprio che Fallout non potrà giungere su PlayStation ...

Fallout 76 - The Elder Scrolls VI e Starfield : gli annunci BeThesda all’E3 : Bethesda Softworks all’E3 fa diversi annunci, non solo Fallout 76, gioco solo online e prequel di Fallout 4, ma ha dimostrato ancora una volta di essere leader nel settore e che prevede di dominare le classifiche di vendita per i prossimi anni. Fallout 76, sugli scaffali prima del previsto Fallout 76, l’ultimo franchise più popolare, arriverà sugli scaffali dei negozi il 14 novembre, molto prima di quanto i fan si aspettassero. Il ...

BeThesda lancia una campagna di beneficenza legata a Fallout 76 : Seguendo lo spirito di Fallout 76 per la ricostruzione globale, Bethesda ha annunciato una collaborazione con Habitat for Humanity, un'associazione no-profit globale che si impegna per promuovere la visione che tutti abbiano una casa decente nei 50 stati degli USA e in oltre 70 nazioni. A partire dal 4 luglio, gli utenti potranno visitare il negozio di iTunes e acquistare la cover ispirata agli Ink Spots della celebre canzone di John Denver ...

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di BeThesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

FALLOUT 76 : BeThesda annuncia l’edizione Armatura Atomica : Durante la conferenza E3 2018, Bethesda ha ufficialmente annunciato l’arrivo per Novembre, dell’Edizione Armatura Atomica per FALLOUT 76. Scopriamo insieme tutto quello che è possibile trovare al suo interno. FALLOUT 76: Svelata l’edizione Armatura Atomica Fans di FALLOUT, l’edizione da collezione che vi proponiamo di seguito potrebbe attirare la vostra attenzione. L’Armatura Atomica include al suo ...

Lords of The Fallen 2 sarà sviluppato da Defiant Studios - lo studio fondato dall'ex game director di Just Cause 3 : Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato dai Defiant studios di New York, ha annunciato l'editore CI games.Come riporta Gematsu, Defiant studios è stato fondato nel 2016 da David Grijns, ovvero l'ex capo di Avalanche studios e game director di Just Cause 3. Il team è composto da "veterani con comprovate esperienze nello sviluppo dei giochi AAA più venduti".CI games descrive la sua partnership con Defiant studios come un "passo importante" nella ...