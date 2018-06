Terremoto in Giappone | scossa a nord di Tokyo | nessun danno

Terremoto di magnitudo 6.1 in Giappone : crolli e 5 feriti : L'epicentro nel Giappone occidentale: Segnalati rotture di tubature, mentre sono dozzine le case rimaste senza elettricità per il cedimento dei cavi dell'alta tensione.Continua a leggere

