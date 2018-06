ilgiornale

: RT @ErasmoPartenope: Terni, il dramma di Sabrina, vedova con 3 bimbi che aspetta una casa. - babyspettri : RT @ErasmoPartenope: Terni, il dramma di Sabrina, vedova con 3 bimbi che aspetta una casa. - juanne78 : RT @ErasmoPartenope: Terni, il dramma di Sabrina, vedova con 3 bimbi che aspetta una casa. - ErasmoPartenope : Terni, il dramma di Sabrina, vedova con 3 bimbi che aspetta una casa. -

(Di domenica 17 giugno 2018) Manuel , questo il nome dell'uomo, non riuscirà a conoscere suo figlio, cheporta in grembo e che sta per venire al mondo. E se n'è andato col peso della grande sofferenza di non sapere cosa ...