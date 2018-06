Temptation Island | Francesco Chiofalo choc | “Mi hanno picchiato”

lanostratv

(Di domenica 17 giugno 2018)dipreso a pugni in un supermercato Gli incidenti sono all’ordine del giorno e coinvolgono anche coloro chefatto una rapida capatina nel magico mondo dello spettacolo. E’ il caso di, ex concorrente della passata edizione di, che è stato protagonista di un curioso episodio all’interno di un supermercato. Attraverso il suo profilo Instagram l’ex fidanzato di Selvaggia Roma ha raccontato di essere stato preso a pugni da un uomo folle di gelosia per la moglie che gli avrebbe rivolto degli apprezzamenti in passato.ci ha tenuto a mostrare i lividi sul volto. Nulla di grave, insomma, è solo un po’ gonfio e non ha reagito. Per fortuna visto che, stando al suo racconto, l’uomo in questione aveva sui quarantanni, non molto messo bene dal punto di vista fisico: ...