Temptation Island | Desirèe Maldera brutalizza i suoi fan | ' Non sono ingrassata

Chi è Valentina De Biasi? La bella fidanzata di Oronzo che sarà protagonista a Temptation Island [GALLERY] : Valentina De Biasi ed il fidanzato Oronzo formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island, ecco chi è la bella ragazza pugliese che vuole mettere alla prova il fidanzato Il 5 luglio partirà la sesta edizione del reality di Canale 5 Temptation Island. Gli appassionati del programma però già fremono per sapere quali coppie si cimenteranno nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Dopo le rivelazioni che hanno svelato i nomi ...

Temptation Island - nel cast una coppia già in crisi : Temptation Island sta scaldando i motori: Filippo Bisciglia, l'uomo dei video e del falò, ha postato per scaramanzia la stessa foto di un anno fa , l'edizione fu un successo, e ha svelato la seconda ...

Lara e Michael - coppia pordenonese sbarca a Temptation Island : PORDENONE - Dopo il Grande fratello e Uomini e donne, le speranze di una tv leggera e anche un po' trash sono riposte in Temptation Island . L'edizione 2018 del reality di Canale 5 partirà giovedì 5 ...

Desirèe Maldera è incinta : la rivelazione dell’ex tentatrice di Temptation Island : L’ex tentatrice di Temptation Island Desirèe Maldera è incinta, l’annuncio social della bella ragazza Aveva scatenato le ire di Selvaggia Roma provandoci con Francesco Chiofalo a Temptation Island ed un anno dopo la sua esperienza nel reality è incita. Stiamo parlando Desirèe Maldera che l’estate scorsa ha fatto parlare di sè per i suoi modi audaci e che ora è in dolce attesa. Ad annunciare la notizia la stessa ironica ex ...

Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island 5 : il gesto scaramantico sui social : Mancano poche settimane all’apertura del sipario di Temptation Island 2018. Nelle ultime ore sono state

Temptation Island - Fabiola Cimminella : "Ho un ricordo positivo - la gente - ipocritamente - mi ha giudicato" : Fabiola Cimminella è un volto noto a chi segue i programmi di Maria De Filippi. Dopo aver partecipato alla seconda edizione di Temptation Island, infatti, una delle ballerine del varietà comico Made in Sud ha preso parte anche a Uomini e Donne, durante il trono di Amedeo Barbato.Oggi, la 26enne originaria di Torre Del Greco risulta fidanzata con Daniele Muscariello, produttore cinematografico romano di 41 anni.prosegui la ...

Temptation Island : la tentatrice Desirèe Maldera è incinta : Desirèe Maldera di Temptation Island è incinta Cicogna in arrivo per Desirèè Maldera, l’ex tentatrice di Temptation Island nonché figlia del compianto ex calciatore Aldo. La giovane ha annunciato la sua gravidanza su Facebook, con un post un tantino polemico. La Maldera – che nell’isola delle tentazioni ha provato a far capitolare Francesco Chiofalo, all’epoca fidanzato […] L'articolo Temptation Island: la ...

Lidia Vella e Alessandro Calabrese : perché hanno rifiutato Temptation Island : Temptation Island, chiamati a partecipare Lidia Vella e Alessandro Calabrese: ecco perché hanno rifiutato Prima della versione Vip, ad Alessandro Calabrese e Lidia Vella (usciti dal GF) anni fa era stato proposto di partecipare a Temptation Island. Ai due, come forse probabilmente molti già sanno, era stata data l’opportunità di fare parte del cast come […] L'articolo Lidia Vella e Alessandro Calabrese: perché hanno rifiutato ...