Taxi sulla folla nel cuore di Mosca | otto feriti

Mosca - Taxi sulla folla in centro : 7 feriti - fermato l’autista : Mosca, taxi sulla folla in centro: 7 feriti, fermato l’autista La polizia parla di incidente: il conducente, un 28enne originario del Kirghizistan, ha perso il controllo dell’auto Continua a leggere L'articolo Mosca, taxi sulla folla in centro: 7 feriti, fermato l’autista proviene da NewsGo.

RUSSIA - Taxi sulla FOLLA A MOSCA/ Video - ultime notizie Mondiali : "no terrorismo - colpo di sonno" : RUSSIA, TAXI SULLA FOLLA a MOSCA: ultime notizie, un 28enne del Kirghizistan ha investito 7 pedoni messicani su via Ilyinka, vicino alla Piazza Rossa. Incubo terrorismo ai Mondiali?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : Taxi sulla folla - 7 feriti in centro a Mosca : Attimi di paura al Mondiale. Un incidente nel pomeriggio in pieno centro a Mosca poteva trasformarsi in tragedia. Un taxi ha travolto in una strada vicino a Gostiny Dvor, a duecento metri dalla Piazza ...

Taxi sulla folla - panico in centro a Mosca. Feriti otto tifosi messicani - arrestato l'autista Il Video choc : Attimi di terrore a Mosca: nel tardo pomeriggio di sabato un Taxi ha falciato in pieno centro diverse persone provocando panico e l'allerta delle forze dell'ordine impegnate, da mesi, a...

Russia - Taxi sulla folla a Mosca/ Ultime notizie : autista fermato - terrorismo ai Mondiali? No - colpo di sonno : Russia, taxi sulla folla a Mosca: Ultime notizie, un 28enne del Kirghizistan ha investito 7 pedoni messicani su via Ilyinka, vicino alla Piazza Rossa. Incubo terrorismo ai Mondiali?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Mosca - Taxi sulla folla in centro : 7 feriti - fermato l'autista : Lo schianto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Gostiny Dvor su via Ilyinka, nel centro di Mosca. Secondo alcuni testimoni, il conducente, dopo l'investimento, avrebbe tentato di fuggire, ma ...

Taxi sulla folla - panico in centro a Mosca. Feriti otto tifosi messicani - arrestato l'autista Video : Attimi di terrore a Mosca: nel tardo pomeriggio di sabato un Taxi ha falciato in pieno centro diverse persone provocando panico e l'allerta delle forze dell'ordine impegnate, da mesi, a...

Mondiali Russia 2018 – Taxi a tutta velocità sulla folla - travolti alcuni tifosi del Messico : le ultime : Un Taxi ha travolto sette persone in una strada nel centro di Mosca, esclusa però la matrice terroristica: la polizia fa sapere che non c’era intenzionalità Paura e apprensione tra le strade del centro di Mosca, un Taxi infatti ha travolto un gruppo di pedoni tra cui alcuni tifosi del Messico. A riportarlo è stato l’agenzia russa Tass, che ha reso noto come sono cinque le persone trasportate in ospedale ma nessuna in pericolo di ...

Mosca : Taxi sulla folla - feriti 8 messicani - fermato l'autista : Incidente nel centro di Mosca: un taxi ha investito dei pedoni ferendo 8 tifosi messicani, giunti sul posto per assistere domani alla partita Germania-Messico valida per i Mondiali di Russia 2018. Per qualche minuto si è temuto l’attacco terroristico, considerato che proprio nei giorni scorsi l’Isis ha minacciato la Russia e Putin, ma la polizia sottolinea come l’ipotesi sia stata subito scartata.Secondo la prima ricostruzione, infatti, ...

Shock Russia - Taxi sulla folla in centro : 7 messicani feriti - tensione altissima : Si stanno giocando i Mondiali ma nelle ultime ore grande tensione in Russia. Un taxi, su via Ilyinka, vicino alla Piazza Rossa, ha investito dei pedoni, ferendo 7 supporter messicani. Lo riferisce la polizia, il conducente è stato fermato: è un 28enne del Kirghizistan. Secondo alcuni testimoni, il conducente ha tentato di fuggire ma sarebbe stato bloccato da passanti e agenti, forse era ubriaco. L'articolo Shock Russia, taxi sulla folla in ...

RUSSIA - Taxi sulla FOLLA A MOSCA/ Ultime notizie : fermato l'autista - incubo terrorismo ai Mondiali? : RUSSIA, TAXI SULLA FOLLA a MOSCA: Ultime notizie, un 28enne del Kirghizistan ha investito 7 pedoni messicani su via Ilyinka, vicino alla Piazza Rossa. incubo terrorismo ai Mondiali?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 19:47:00 GMT)

Taxi sulla folla nel centro di Mosca : Mosca, 16 giu. (AdnKronos) – Paura a pochi metri dalla Piazza Rossa di Mosca. Un Taxi ha investito i passanti su un marciapiede del centro della capitale russa, sulla via Ilinka, a 200 metri dalla famosissima piazza e dai grandi magazzini Gum. Sono otto i feriti, secondo quanto ha reso noto la polizia. L’autista del Taxi ha cercato di scappare ma è stato fermato dagli agenti. L'articolo Taxi sulla folla nel centro di Mosca sembra ...

Taxi sulla folla nel centro di Mosca : Mosca, 16 giu. (AdnKronos) – Paura a pochi metri dalla Piazza Rossa di Mosca. Un Taxi ha investito i passanti su un marciapiede del centro della capitale russa, sulla via Ilinka, a 200 metri dalla famosissima piazza e dai grandi magazzini Gum. Sono otto i feriti, secondo quanto ha reso noto la polizia. L’autista del Taxi ha cercato di scappare ma è stato fermato dagli agenti. L'articolo Taxi sulla folla nel centro di Mosca sembra ...

Terrore a Mosca durante i Mondiali - Taxi sulla folla : otto feriti - diversi di loro sono tifosi : La polizia non parla di attentato: il conducente, un 28enne originario del Kirghizistan, ha perso il controllo dell'auto. L'uomo è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. Alcuni testimoni sostengono che avrebbe tentato la fuga dopo essersi schiantato.Continua a leggere