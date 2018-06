Taranto | donna in coma da tre mesi partorisce bambino

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Il “Quotidiano” diriporta oggi che unainda treper un’aneurisma cerebrale ha partorito unal settimo mese di gestazione: il parto cesareo è avvenuto nella sala operatoria del Santissima Annunziata dove è intervenuta un’equipe composta da anestesisti e rianimatori, ginecologi, neonatologi, pediatri, ecografisti e tanti infermieri di sala. Il neonato, in buone condizioni di salute, è ora in terapia intensiva, affidato alle cure del reparto diretto dal primario Oronzo Forleo. La madre, 38 anni, è l’unica ancora a non sapere di essere diventata mamma. L'articoloinda treMeteo Web.