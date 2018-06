Sullo stadio altre scintille politiche Polemiche sui rapporti con Lanzalone

L'inchiesta Sullo stadio si allarga : omissis e presunti finanziamenti illeciti : Nelle carte a disposizione dei magistrati, altri nomi, oltre a quelli di Parnasi e Lanzalone. Politici, non solo parlamentari, per risolvere i problemi e ottenere favori per superare gli ostacoli -

Di Maio : 'Sullo stadio un grande equivoco'. Casaleggio e cena con Lanzalone : 'tavoli diversi' : Il vicepremier si dice 'tranquillo' sull'inchiesta sul nuovo stadio della Roma che ha portato all'arresto di 9 persone. Davide Casaleggio precisa: io non mi occupo di nomine -

Di Maio : Sullo stadio grandi equivoci. Giorgetti smentisce la 'cena segreta' : Il vicepremier rompe il silenzio e ostenta tranquillità rispetto all'inchiesta sullo stadio della Roma. In un'intervista al Fatto Quotidiano il numero due della Lega racconta che con Parnasi e ...

Perché l'inchiesta Sullo stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

Roma - la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’inchiesta Sullo stadio : E’ durata un’ora l’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, convocata come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

Roma - la sindaca Raggi convocata in procura come testimone per l’inchiesta Sullo stadio : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata in procura come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

“Perché l’inchiesta Sullo stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta Sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo Sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

I grillini contro la Raggi Sullo stadio della Roma : “L’avevamo detto” : Roma. “Esca dal Movimento cinque stelle, non ha mai dato nessun contributo al grande lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare. Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva. E’ tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s”. Con queste parole lo scorso marzo Paolo F

Cantone : "Evitare una retromarcia sulle norme in materia di appalti". Sullo stadio di Roma : "La mentalità di chi vuole ungere le ruote" : Roma - In Italia la corruzione è forte, resiste, non accenna a fermarsi. Raffaele Cantone - che in Parlamento definisce i corrotti un 'male assoluto', come già Sergio Mattarella - spiega che le ...

"Bonafede venga al più presto in aula per chiarire". Il Pd chiede la convocazione del ministro della Giustizia in Aula Sullo Stadio : "Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare in Aula al più presto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a seguito degli inquietanti sviluppi del caso che riguardo lo Stadio di Roma e l'ascesa del manager Luca Lanzalone". Lo rende noto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci."Siamo ostinatamente garantisti- sottolinea Marcucci- vogliamo dare al Guardasigilli ...