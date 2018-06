Successo per “La casa degli sguardi” | il libro di esordio di Daniele Mencarelli

Cagliari - disavventura per Daniele Conti : ecco cosa è Successo : Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, coordinata dalla Sala operativa del 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando l’incendio solo nella ...

“C’è un morto”. Tragedia al porto di Napoli. È Successo tutto su un traghetto in partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...

Successo per 'Swell' - l'evento organizzato dall'Asc di Reggio : oltre 1400 gli sportivi da tutta la Calabria : ... con le classi di salute ha registrato il tutto esaurito, regalando agli ospiti di Swell un'anteprima d'eccezione: il Tocco! Il sudore e gli allenamenti al tramonto hanno lasciato spazio a spettacoli ...

Speciale Elezioni " Anagni : Esordio con Successo per "Cuori Anagnini" - l'invito ai cittadini ad andare a votare : Sento in giro ridurre la dialettica politica alla dicotomia vecchio /nuovo. Io non mi sento affatto vecchio , forse non me li porterò bene, ma ho solo 39 anni, , non è vecchio l'amico Riccardo, non è ...

Omicidio Isabella Noventa : “Ecco cosa è Successo in carcere a Manuela Cacco”. È una delle condannate per la tragedia di Padova : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa, Manuela Cacco, una delle condannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno del carcere veneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere ...

DIRETTA/ Perù Danimarca (risultato finale 0-1) streaming video Mediaset : Successo per gli europei! : DIRETTA Perù Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Prima partita al Mondiale 2018 per le due nazionali, che sono inserite nel gruppo C(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 19:48:00 GMT)

Gran Successo per Libero Nocera con lo spettacolo "Noi...Pinocchio" : Il "Noi" ritrae l'attenzione della struttura verso il mondo del sociale, attraverso l'unione, la sensibilità e la condivisione. L'attività svolta ha fatto sì che gli utenti, mettendosi in gioco, ...

Tedua/ Grande Successo per album "Mowgli" - si esibirà per la sezione Radio Italia Rap (Radio Italia Live) : Questa sera, Tedua, si esibirà sul palco del Radio Italia Live davanti a 20.400 persone. il cantante canterà per la categoria Rap con i singoli del suo fortunato album "Mowgli"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:30:00 GMT)

FRANCESCA ALOTTA/ Chi è? Dal Successo con "Non amarmi" all'inizio di un periodo difficile (Ora o mai più) : FRANCESCA ALOTTA prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:25:00 GMT)

SYLVESTER STALLONE DENUNCIATO PER MOLESTIE SESSUALI/ Due donne lo accusano : cosa è Successo? : SYLVESTER STALLONE DENUNCIATO per MOLESTIE SESSUALI, presentato un dossier alla Polizia di Santa Monica: l'attore 71enne si dichiara innocente e vuole querelare la sua accusatrice.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Unicusano Ternana - i campus estivi per i più piccoli sono un Successo : Unicusano Ternana, che successo i campus estivi! Il campus Estivo avviato lo scorso 11 giugno dalla società rossoverde funziona a pieno ritmo. E non solo a Terni, nel quartier generale, anche nella ...

Patty Pravo - grave lutto per la cantante : ecco cosa è Successo : VENEZIA - È morta Bruna Camporin , la mamma della cantante veneziana Patty Pravo . La donna, pensionata e vedova di Aldo Strambelli, aveva 91 anni e da parecchio tempo aveva lasciato il centro storico ...

'The Fiat 500 Forever Young Experience' - altri riconoscimenti sanciscono il grande Successo del tour europeo : ... Fiat 500 è sempre stata una 'trend-setter' che, senza mai perdere la propria identità, ha saputo reinterpretarsi legandosi a brand iconici dalla moda alla nautica di lusso, dall'arte al mondo ...

“The Fiat 500 Forever Young Experience” - altri riconoscimenti sanciscono il grande Successo del tour europeo : Il tour europeo di Fiat 500 trionfa a MediaStars, il prestigioso concorso dedicato al mondo della comunicazione pubblicitaria Si è svolta ieri sera a Milano la cerimonia del MediaStar, il premio indipendente che si propone di mettere in luce il valore della professionalità di chi tecnicamente contribuisce con il proprio apporto alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria. Ospitato presso l’Auditorium Testori, l’evento ha visto ...