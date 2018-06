Studente piacentino si aggiudica la medaglia di bronzo al Genius Olimpiad in America

ilpiacenza

: Studente piacentino si fa onore negli Stati Uniti - PiacenzaSera : Studente piacentino si fa onore negli Stati Uniti -

(Di domenica 17 giugno 2018) - Fornire un forum per giovani di tutto il mondo per riunirsi e condividere idee. - Informare il pubblico sui problemi ambientali globali. Risultato prestigioso ed esperienza unica per lo...