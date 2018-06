Street style Milano I migliori look della fashion week

Pitti Uomo 94 - le migliori foto di Street style : Dopo Londra, è la volta di Firenze, capitale dello stile in occasione di Pitti Uomo. Gli scatti di Andrew Barber raccontano i mille volti della moda maschile, catturando con attenzione e cura persone che attraverso i loro abiti esprimono la loro personalità. [Gli scatti di streetstyle da Londra]

London Fashion Week - le migliori foto di Street style : Il fotografo Andrew Barber fondatore di Omnistyle, ha realizzato una serie di scatti in esclusiva per GQ Italia in cui racconta la moda fuori dalle sfilate. Gli scatti in questione arrivano direttamente da Londra dove sfila la moda per la prossima primavera/estate. Le foto delle sfilate le trovate qui.

Come indossare le righe : prendiamo ispirazione dallo Streetstyle : righe non significa solo marinière: le righe possono essere indossate in molti modi, a seconda della nostra fisionomia, dei nostri gusti e, perchè no, anche del nostro umore! Vediamo insieme qualche idea per abbinarle con stile. Fonte Pinterest Come indossare le righe: Multirighe Per le indecise: righe diverse tra pezzo sopra e pezzo sotto! Scherzi a parte, l’idea è carina, ma dovete stare attente ad evitare l’effetto pigiama: ...

Streetstyle : star e influencer indossano i jeans di stagione : Come si porta il denim secondo gli ultimi trend? Dagli scatti street style realizzati in occasione delle sfilate di tutto il mondo abbiamo scoperto che quello che va di più è il total look, in tinta chiara oppure scura. Il giubbotto di jeans si sceglie sia con il pelo che senza. 3 i modelli di pantaloni su cui puntare: il ...

Pegli Freestyle Show Salti acrobatici e Street food all'Arena degli Artisti : Presente anche la MTB School Bike4Fun che ha allestito una grande Pumptrack di oltre 30 metri con test ride e istruttori per intrattenimento e l'avvicinamento al mondo della bicicletta e del MTB. ...