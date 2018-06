Storie Instagram | trucchi e app da usare

Instagram non ti avviserà se qualcuno fotografa le tue Storie : Va in pensione il test lanciato qualche mese fa: nessun genere di allerta ai ficcanaso così come agli utenti che hanno pubblicato il contenuto effimero

Come funziona Shopping nelle Storie di Instagram : A marzo l’arrivo in Italia di Shopping su Instagram e ora il passo successivo: l’approdo nelle Storie. Secondo quanto comunicato dall’azienda lo strumento ha superato la prova di interesse nei post del feed e per questo si sarebbe deciso di replicare anche nei video brevi. Come funziona. Shopping nelle Storie funzionerà con lo stesso meccanismo delle foto: un adesivo dedicato darà la possibilità di vedere più dettagli sul ...

Instagram : shopping in Storie e video lunghi - Facebook corre ai ripari? : Instagram sta cambiando e lo fa nella direzione di Facebook, ormai è da tempo che ogni modifica è indirizzata allo shopping e a combattere la fuga dei ragazzi dal social blu. Per questo, oltre alla possibilità di fare acquisti direttamente dalle Storie, il 20 giugno saranno annunciati i video di lunga durata. Instagram tenta di recuperare su YouTube Adolescenti in fuga da Facebook direzione YouTube e Mark Zuckerberg corre immediatamente ai ...

Gigi Hadid : spunta ancora Zayn Malik nelle sue Instagram Stories : <3 The post Gigi Hadid: spunta ancora Zayn Malik nelle sue Instagram Stories appeared first on News Mtv Italia.

Vedere Storie Instagram Senza Account : Ecco la guida per Vedere le Storie Instagram Senza avere un Account sul social network. C’è un modo per Vedere le Storie di Instagram di tutti gli utenti Senza Account: ecco come fare Vuoi guardare le Storie Instagram Senza Account? Ecco come! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social network fotografico per eccellenza che […]

Come salvare video dalle Storie Instagram : Non è passato tanto tempo da quando gli screenshot alle storie Instagram sono stati resi nuovamente anonimi. Molto spesso ci capita di farlo per salvare la storia della persona che seguiamo, ma che si può fare se la storia in questione è un video? Andiamo a scoprire insieme Come fare. Indice Di seguito troverai elencate le procedure da seguire per qualsiasi piattaforma: salvare video delle storie Instagram su Android salvare video delle storie ...

Instagram adesso vi permette di “silenziare” post e Storie dei vostri amici : Instagram si sta aggiornando e sta finalmente introducendo una feature lungamente attesa dai suoi utenti: la possibilità di "silenziare" alcuni amici, impedendo ai loro post ed alle loro storie di comparire nella schermata principale del social network. Il roll out avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane. L'articolo Instagram adesso vi permette di “silenziare” post e storie dei vostri amici proviene da TuttoAndroid.

Belen-Stefano-Santiago : siparietto social che emoziona. Fan impazziti : è successo tutto nelle Instagram Stories della Rodriguez : È quello che comunemente si definisce “siparietto”. I protagonisti? Belen e suo figlio Santiago che si divertono a parlare di papà stefano. La scenetta ha decisamente scaldato il cuore di molti, soprattutto a quelli che ancora sperano in un ritorno. Una cosa, però, è certa: adesso scorre di nuovo buon sangue tra la mamma e il papà di Santiago. Il figlio di Belen e Stefano è divenuto una grande star sui social e non solo. Il ...

Se Blocco Su Instagram Posso Vedere Foto - Storie E Profilo? : Hai bloccato una persona su Instagram e vuoi Vedere le sue Storie, le sue Foto e il suo Profilo? Se blocchi qualcuno su Instagram puoi ancora Vedere le sue Storie e le sue Foto? Ecco cosa succede quando blocchi qualcuno su Instagram Se Blocco una persona su Instagram Posso Vedere le sue Storie e le sue Foto? Nuovo giorno, […]

Instagram - arriva la condivisione dei post nelle Storie : Indietro 18 maggio 2018 2018-05-18T16:31:49+00:00 ROMA – Instagram introduce una piccola novità: la ricondivisione dei post nelle storie. Ecco come funziona: Apri Instagram. Clicca sul post che vuoi ricondividere nella storia. Clicca sull’aeroplanino di carta (cerchiato in rosso nella prima foto). Si aprirà una finestra con la voce “Aggiungi post alla tua storia” (vedi seconda […] L'articolo Instagram, arriva la condivisione dei post nelle ...

Instagram - i post diventano adesivi da incollare nelle Storie : Screenshot selvaggio per inserire contenuti nelle Storie, addio. Instagram introduce una funzione che consente di citare i post trovati nel feed in una Storia e usarli come fossero adesivi all’interno del racconto per video. Il comando si trova premendo sull’icona di condivisione del post – quella a forma di aeroplanino di carta – esattamente come se si volesse mandarlo a qualcuno attraverso un messaggio diretto. In cima alla lista ...