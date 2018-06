Stephan Lichtsteiner | il condottiero svizzero

Arsenal - ufficiale l’arrivo di Stephan Lichtsteiner : lo svizzero lascia l’Italia dopo dieci anni : dopo dieci anni in serie A, Stephan Lichtsteiner vola in Premier League: è ufficiale il suo passaggio all’Arsenal Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo ufficializza lo stesso club londinese con una nota sul proprio sito web. dopo 10 anni in Serie A (tre alla Lazio e sette alla Juventus) il 34enne svizzero approda quindi in Premier League. (ADNKRONOS) L'articolo Arsenal, ufficiale l’arrivo di Stephan ...