Stadio della Roma | l' inquietante retroscena sul premier Giuseppe Conte | Lanzalone poteva

Stadio della Roma - cosa rischia il M5s con il caso Lanzalone : di Marco Gigante Quasi non fa notizia che un esponente del Partito Democratico o di Forza Italia risulti coinvolto in un'indagine della magistratura. Per anni, le vicende giudiziarie dei due partiti hanno fatto da protagoniste assolute sulla scena politica italiana, producendo una sempre crescente disaffezione dei cittadini nei loro riguardi. Lo scalpore suscitato, negli ultimi giorni, dall'arresto dell'imprenditore Luca Parnasi e del super

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva prenotato tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

Stadio della Roma : le mail cancellate da Lanzalone - le fughe di notizie e quegli omissis che nascondono altri politici : Quando i carabinieri sono entrati nel suo appartamento, proprio dietro via San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, e hanno controllato il suo computer delle mail non c’era più nessuna traccia. L’ex presidente di Acea vicino ai 5 Stelle, Luca Alfredo Lanzalone, aveva cancellato tutte le conversazioni....

Stadio della Roma - fango sulla Lega e Giancarlo Giorgetti : il gioco sporco per colpire il Carroccio : Nel titolo di prima pagina del Corriere della Sera di ieri, sulla retata per lo Stadio della Roma, c' è la palla di fuoco . Palla nel senso poco nobile di bugia grassa. Ma anche in quello di ...

Stadio della Roma - 'Renzi non conta nulla'. Il tariffario di Parnasi : ecco a chi dava i soldi : 'No, voglio dire... Però io queste cose ve le devo dire, no? O vi scandalizzo?'. È il 9 gennaio 2018 e Luca Parnasi sta parlando con i suoi collaboratori più stretti. Non sa di essere intercettato dai ...

Stadio della Roma - Di Maio : “Un grande equivoco. Un malinteso”. Salvini : “Il governo deciso altrove. Non a cena” : “Un grande equivoco, è tutto un malinteso“. Dopo due giorni di silenzio il vicepremier Luigi Di Maio commenta l’inchiesta sullo Stadio della Roma che ha portato all’arresto del costruttore Luca Parnasi e dell’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone. E lo fa rispondendo velocemente ai cronisti lungo i pochi metri che lo portano al palco di piazza Indipendenza a Pomezia, cittadina a sud di Roma, dove il 24 giugno il ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi coinvolge Alfonso Bonafede : il crollo davanti ai giudici : In gergo militare si chiama 'fuoco amico' . E' quando un tuo compagno ti spara contro, per errore. Ma in politica può avere un altro senso: scaricabarile . E' quello che ha fatto ieri alla procura di Roma la sindaca Virginia Raggi, dalla quale i pm volevano sapere come fosse nato il rapporto tra lei e ...

Stadio della Roma - Lanzalone puntava a entrare nella vicenda del concordato Atac : Luca Lanzalone stava per inserirsi nella vicenda Atac. L’ormai ex presidente di Acea puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte allegate al procedimento emergono i contatti tra l’avvocato genovese e “tale Carlo” che viene descritto come “”verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato ...

Stadio della Roma - l’uomo di Parnasi mette nei guai Lanzalone | : Inchiesta sullo Stadio, le prime ammissioni davanti ai pm. Raggi: il consulente? Presentato da Bonafede e Fraccaro

Perché l'inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

Stadio della Roma - Di Maio : 'È un grande equivoco' : 'Un grande equivoco, è tutto un malinteso'. Sette parole per interrompere il silenzio sull'inchiesta in corso sullo Stadio di Roma che ha gettato un'ombra sul M5S, al governo da quindici giorni ...

Stadio della Roma - la sindaca Raggi ascoltata per un'ora in Procura come testimone : Il colloquio, riportato nell'informativa sul giro di finanziamenti del costruttore alla politica, risale al giorno successivo alle elezioni del quattro marzo scorso. Intanto, l'inchiesta va avanti ...